احتفالات ثقافية وفنية بثورة 30 يونيو بمراكز ومدن الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الثقافة هي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة باعتبارها المكون الرئيسي الداعم لبناء شخصية المواطن المصري، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تقوم به المؤسسة الثقافية في نشر الوعي الثقافي ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهدامة.

وأشار أحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام فرع ثقافة الشرقية، إلى قيام عدد من قصور ثقافة مراكز ومدن الشرقية قصر ثقافة بتنفيذ ندوات أمسيات فنية احتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

قام قصر ثقافة العاشر من رمضان بتنظيم أمسية أدبية لنادي الأدب برئاسة الشاعر محمد الخضري، ونفذ قصر ثقافة الزقازيق أمسية أدبية احتفالًا بالعام الهجري وذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة والتي كانت بمثابة تجسيد فعلي لتحالف متين بين الشعب وجيشه بحضور الأديب والناقد محمد الديب رئيس النادي الأدبي وأدار الأمسية الشاعر والناقد عصام صقر سكرتير النادي.

كما تم تنفيذ ورشة فنية للأطفال عن ثورة يونيو لتريزا فريد بقاعة المرسم بقصر ثقافة الزقازيق، وكذلك تم عمل ورشة فنية أخري لمحمد طرية وفاتن محمد بقصر ثقافة الطفل بالزقازيق.

كما نفذ بيت ثقافة أبوحماد بالتعاون مع مركز شباب أبو حماد ندوة عن ثورة ٣٠ يونيو تناولت الحديث عن ثورة يونيو باعتبارها حدث تاريخي هام في مصر حيث خرج الملايين من المصريين إلى الشوارع للمطالبة بإسقاط نظام جماعة الإخوان المسلمين وتغيير المسار السياسي للبلاد.

كما نظم بيت ثقافة شنبارة الميمونة وقصر ثقافة الزقازيق محاضرة بعنوان ثورة ٣٠ يونيو إرادة شعب للشيخ جمال أبو اليزيد إمام وخطيب بوزارة الأوقاف فهى ذكرى واحدة من أبرز اللحظات الفارقة في تاريخ مصر الحديث، حين خرجت جموع الملايين في مشهد شعبي غير مسبوق، مطالبين باستعادة الوطن من براثن الفوضى والانقسام، وإنقاذ الدولة من الانهيار، ثورة تصحيح المسار، وتم تكريم عدد من رواد بيت ثقافة شنبارة الميمونة ونفذت مكتبة الصوفية الثقافية محاضرة عن انتصارات ثورة يونيو بمدرسة مجمع شريبة.

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