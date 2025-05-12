ثقافة الشرقية تستضيف المهرجان الإقليمي الختامي لشرائح المسرح

أكد أحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام فرع ثقافة محافظة الشرقية، انطلاق عروض المهرجان الإقليمي الختامي لشرائح المسرح، والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتبدأ العروض غدا الثلاثاء فى الساعة التاسعة مساءً فى الثالث عشر من مايو حتى الحادى والعشرون من الشهر الجارى، بالعرض المسرحى" زمكان" تأليف محمد علي إبراهيم، إخراج محمود عمران التابع لشريحة قصر ثقافة الزقازيق.

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن العروض الخاصة بثقافة الشرقية بمسرحية "عين بصيرة"، تأليف أحمد عبد الرازق، إخراج السيد عونى، التى تسرد فكرة الصراع بين الخير والشر وسيطرة الشيطان على القلوب والعقول ستستمر.

كما سيتم عرض فى الخامس عشر من مايو "محاكمة تاجر البندقية" لوليام شكسبير، إخراج وفيق محمود والتى تدور أحداثه في فضاء "اللازمان واللامكان"، حيث يتم تقديم المسرحية دون استخدام بلاكات، ويظل جميع الممثلين على خشبة المسرح طوال مدة العرض، مع الإعتماد على الحركة والإضاءة للانتقال بسلاسة بين المشاهد وتعتمد المسرحية على تقنية "الفلاش باك" الدرامية.

وتبدأ بالمحاكمة، ثم تعود لسرد الحكاية، وتنتهي بالمشهد الختامي للمحكمة، وتتوالى العروض على مسرح قصر ثقافة الزقازيق لتستضيف الفرق المسرحية لفرع ثقافة الدقهلية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة الكاتب أحمد سامي خاطر وتقدم العرض المسرحي "أحدب نوتردام" لفيكتور هوجو، وإخراج محمد المنسي.

كما سيُعرض على مسرح قصر ثقافة الزقازيق العرض المسرحي زمكان تأليف محمد علي إبراهيم، إخراج محمود عمران خلال الفترة من ١١ حتى ١٣ مايو يرفع الستار فى التاسعة مساءً العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بإعتبارها المكون الرئيسي الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى

وأشار إلى الدور الهام الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة.

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