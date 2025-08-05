الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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محافظات

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة الشرقية

ثقافة السلامة والصحة
ثقافة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة الشرقية

عقد المهندس أحمد عبد الهادي، وكيل وزارة  العمل بمحافظة الشرقية، اجتماعا مع مديري مكاتب السلامة بالمناطق الأربعة التابعة لمديرية العمل بمحافظة الشرقية المتمثلة فى الزقازيق والعاشر وبلبيس وفاقوس، لمتابعة ما تم إنجازه ضمن الحملة القومية التي أطلقتها وزارة العمل تحت عنوان "سلامتك تهمنا".

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ويأتي ذلك تحت  رعاية محمد جبران وزير العمل، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، حيث تم تنفيذ تلك التعليمات والتوجيهات المهندس احمد عبدالهادى وكيل الوزارة. 

وتستهدف تلك الحملة  فى  المرحلة الأولى  عمال توصيل الطلبات الدليفري، وذلك بهدف لحماية هذه الفئة الحيوية من العمال والحد من المخاطر التي يتعرضون لها. 

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تحديد الفئات المستهدفة 

  هذا تم متابعة ما تم إنجازه بشأن  تحديد الفئات المستهدفة وحصرها بمعرفة مفتشي السلامة بالمناطق الأربعة وتنظيم أيام أو أسابيع توعية للفئات المستهدفة، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنظيم الحملات الإعلامية للتوعية المجتمعية وسبل تقديم الدعم اللوجيستي والإعلامي اللازم لهم.

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بلبيس والعاشر الزقازيق وفاقوس محافظة الشرقية السلامة والصحة المهنية مديرية العمل المناطق الاربعة المهندس احمد عبدالهادى وكيل وزارة العمل

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