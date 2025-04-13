بعد ارتفاع تدفقاته في السودان، باحث يكشف تخبط منظومة السدود على مجرى النيل

كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن موقف تدفقات النيل الأزرق في السودان، مشيرًا إلى الارتفاع النوعي لتدفقات خزان الروصيرص السوداني، مع الإعلان في إثيوبيا عن تجارب توربينين علويين في سد النهضة.

ارتفاع تدفقات خزان الروصيرص



وأكد الباحث هاني إبراهيم أن ارتفاع تدفقات خزان الروصيرص، أول سد بعد سد النهضة، يؤثر على السودان، مع احتمالية غمر الأراضي الفيضية، قبل شهور الفيضان، بالإضافة إلى حدوث تخبط في منظومة السدود على مجرى النيل الأزرق، والذي يُعد المورد الرئيسي لنهر النيل في مصر.

تدفقات النيل الأزرق بالسودان، فيتو



وطالب الباحث هاني إبراهيم بأن يكون هناك اتفاق قانوني، بين دول المصب مصر والسودان مع أثيوبيا، لضمان تدفق منتظم وتبادل بيانات، بدلًا من الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا.



وقال الباحث هاني إبراهيم عن موقف النيل الأزرق في السودان: إن "موقف النيل الأزرق بالسودان، ارتفاع نوعي في تدفقات خزان الروصيرص السوداني بالتزامن مع إعلان عن تجارب لعدد 2 توربين علوي بالضفة الغربية للسد الكارثي، سد النهضة، وبالتبعية يشهد منسوب النيل الأزرق بالسودان ارتفاع نوعي وفق مقارنة بين يومي 3 و13 أبريل."

تأثير ارتفاع منسوب النيل الأزرق



وتابع الباحث هاني إبراهيم "خزان الروصيرص هو أول سد بعد السد الكارثي ويسع لحوالي 7.4 مليار متر مكعب."



وكشف هاني إبراهيم عن تأثير ارتفاع منسوب النيل الأزرق وارتفاع تدفقات خزان الرصيرص على السودان، فقال: "الأمر مؤثر على السودان فيما يتعلق بإحتمالات غمر الأراضي الفيضية قبيل شهور الفيضان، ومناسيب الطلمبات على مجرى النيل الأزرق، بالإضافة إلى تخبط في منظومة السدود على مجرى النيل الأزرق والرئيسي، ومن الأفضل أن يكون هناك اتفاق قانوني لضمان تدفق منتظم وتبادل بيانات بدلًا من الاجراءات الأحادية الإثيوبية."

وعن موقف الأمطار في إثيوبيا وجنوب السودان خلال الساعات المقبلة، قال الباحث هاني إبراهيم: "نطاق عطبرة "ستيت" معدلات بسيطة في الأطراف الشرقية والجنوبية للحوض. ونطاق الأزرق أمطار في حوض بحيرة تانا بمعدلات معتدلة، تعادل أقل من 30 مليون متر مكعب في المجرى النهري وبحيرة تانا."

تدفقات المياة في سد الروصيرص بالسودان، فيو



وتابع هاني إبراهيم "نطاق السوباط جيد مع معدلات كبيرة في نيمولي جنوب السودان، العاصمة الاثيوبية سوف تشهد معدلات كبيرة خلال ساعات، وموسم المطر في النيل الأزرق يبدأ في مايو، ولكنه يشهد سقوط أمطار متفاوتة خلال أبريل تحديدًا في أعالي الحوض بالقرب من بحيرة تانا."



وأشار هاني إبراهيم إلى أن "موقع السد الإثيوبي وقطاعات من حوض النيل الأزرق تضم غطاء كثيف من السحب حاليا ولكنها سحب غير ممطرة او احتمالية سقوط الأمطار أقل من 45 %."



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