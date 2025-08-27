ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، موقف حصة مصر من المياه بعد استمرار انخفاض معدل هطول الأمطار على حوض النيل الأزرق وارتباك إثيوبيا في إدارة سد النهضة.



وقال "شراقي": "مع منتصف موسم الأمطار لهذا العام على الهضبة الإثيوبية يستمر انخفاض معدل هطول الأمطار عن المعتاد على أجزاء من حوض النيل الأزرق (وسط وجنوبي غرب عند سد النهضة) وجنوب إثيوبيا، في المقابل أكثر من المتوسط على شمال إثيوبيا في حوض نهر تكيزي (عطبرة)، والمناطق الجنوبية من السودان، وذلك خلال الأسبوع المقبل (27 أغسطس - 3 سبتمبر 2025)، استمرارًا لحالة الأمطار المنخفضة نسبيًّا في شهر أغسطس طبقًا لتقديرات مركز آيجاد IGAD للتنبؤات المناخية والتطبيقات لتوقعات الأمطار، ورصد الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) الأمريكية".



وأضاف أن تذبذب الأمطار في حوض النيل الأزرق والارتباك في إدارة سد النهضة وعدم كفاءة تشغيل التوربينات تسبب في تأخر وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي أكثر من شهر لكنها بدأت في المرور من سد النهضة وتصل نهاية الأسبوع المقبل، وتصل مياه النيل الأبيض ونهر عطبرة (40% من الإيراد المصري) بانتظام دون أي تأخير.



وعن ارتباك إثيوبيا في إدارة سد النهضة كتب "شراقي" على صفحته بـ"فيس بوك" تحت عنوان “غلق مؤقت لبوابات سد النهضة"، وقال: "فتحت إثيوبيا 2-4 بوابات من المفيض العلوي يوم 24 أغسطس الجاري بتصريف نحو 200 - 400 مليون م٣/يوم، ويحتوي مخزون سد النهضة على أقل من 64 مليار م3، ويمر السد بمرحلة تجارب سواء في بوابات المفيض أو التوربينات التي تم تركيبها وعددها غير معلوم".



وأشار إلى أن إثيوبيا أُغلقت البوابات صباح 26 أغسطس، وسوف يتم فتحها سريعًا مساء نفس اليوم أو اليوم الأربعاء حيث أن التوربينات قد لا تستطيع إمرار 400 مليون م3 يوميا وهي متوسط الإيراد اليومى الحالى، وقد يتم استخدام الممر الأوسط لتصريف مياه الفيضان.

وأوضح أن الصور الفضائية تظهر تشغيل محدود لتوربين في الجناح الأيسر للسد.



واختتم: "كان المفروض تفريغ تدريجي لـ 20-30 مليار م3 من يناير الى يوليو ثم إعادة الملء خلال موسم الأمطار، ولكن لم يحدث ذلك بسبب الادعاء بأن التوربينات تعمل بكفاءة، ولو فتحت البوابات لتأكد عدم التشغيل، هناك تخبط كبير فى إدارة السد نظرًا للمشاكل الفنية في تركيب وتشغيل التوربينات مما يؤثر بشدة على سد الروصيرص فى السودان الذى يبعد 100كم عن سد النهضة، غير منطقي أن يكون السد ممتلئًا قبل بداية موسم فيضان كبير يأتي فيه 41 مليار م3 من يوليو إلى أكتوبر".

