برغم امتلاء بحيرة سد النهضة، خبير: إثيوبيا تحجز 90 مليار متر مياه عن مصر

أزمة سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن مصر تضررت بشكل واضح من سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن إثيوبيا قامت بحجز نحو 90 مليار متر مكعب، على مدار 5 سنوات، حيث تخزن 60 مليار متر مكعب فى البحيرة، بالإضافة إلى فقد من 20 إلى 30 مليار متر مكعب بخر، وتسريب فى باطن الأرض.

مصر تحتفظ بحقها في الدفاع عن مصالحها المائية

وأشار الدكتور عباس شراقي إلى أن تصريحات وزير الخارجية بدر عبد العاطي التي قال فيها إن "مصر تحتفظ بحقها في الدفاع الشرعي عن نفسها وعن مصالحها المائية إذا حدث أي ضرر"، يُقصد بها فى حالة حدوث ضرر جسيم لا تستطيع الحكومة منعه من الوصول على المواطن.

ارتفاع منسوب مياه بحيرة سد النهضة، فيتو

وقال الدكتور عباس شراقي عن الثوابت المصرية في قضية سد النهضة: "تؤكد مصر دائما أنها ليست ضد التنمية فى أى دولة خاصة دول منابع نهر النيل بشرط عدم الإضرار بالآخرين، هناك تعاون واضح مع السودان وجنوب السودان وأوغندا والكونغو الديمقراطية وتنزانيا فى مشروعات متنوعة أهمها بناء سد جوليوس نيريرى فى تنزانيا"

وعن تصريحات وزير الخارجية في شأن دعوة مصر في افتتاح سد النهضة، قال الدكتور عباس شراقي: "ويكرر وزير الخارجية المصرى الدكتور بدر عبد العاطى ردًا على التصريحات الإثيوبية بشأن افتتاح سد النهضة فى سبتمبر ودعوة مصر لحضور الاحتفال التأكيد على الاحتفاظ بحق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها وعن مصالحها المائية إذا حدث أي ضرر".

إثيوبيا تحجز 90 مليار متر مكعب مياه عن مصر

وكشف الدكتور عباس شراقي عن حجم تضرر مصر من سد النهضة، فقال: "وهنا المقصود فى حالة حدوث ضرر جسيم لا تستطيع الحكومة منعه من الوصول على المواطن، وليس كما يفهم البعض أن معنى ذلك أن مصر لم تتضرر من سد النهضة حتى الآن، فالضرر واضح بحجز نحو 90 مليار متر مكعب على مدار 5 سنوات منها 60 مليار متر مكعب مخزنة فى البحيرة، بالإضافة إلى فقد نحو 20-30 مليار متر مكعب بخر، وتسريب فى باطن الأرض".

السحب كثيفة على هضبة إثيوبيا، فيتو



كما أكد الدكتور عباس شراقي أن "الدولة استطاعت بفضل السد العالى وبعض التدابير والمشروعات التى كلفت الموازنة العامة أكثر من 500 مليار جنيه خلال سنوات الملء فى سد النهضة، الذى كان دافعًا قويًا للقيام بها، منها إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعى وتحديد مساحة زراعة الأرز وتطوير الرى الحقلى وتبطين الترع واستبدال أصناف زراعية بأخرى موفرة للمياه ومشروع 100 ألف فدان صوب زراعية وغيره".

وأكد عباس شراقي أهمية الوصول لاتفاق قانوني بين مصر وإثيوبيا، فقال: "الباب مازال مفتوحًا وأسهل للوصول إلى اتفاق قانونى ملزم يضع قواعد للملء المتكرر والتشغيل لسد النهضة، خاصة بعد انتهاء الملء الأول على مدار 5 سنوات، والذى كان يشكل نقطة خلاف كبيرة فى المفاوضات السابقة على سنوات الملء"

المياه اقتربت من عبور الممر المتوسط لسد النهضة

وأضاف الدكتور عباس شراقي "ويفضل أن يكون ذلك الاتفاق قبل الافتتاح الرسمى، وفى هذه الحالة فقط يمكن حضور مصرى، غير ذلك فإن الدعوة للحضور تشكل استخفافًا واستفزازًا لمصر والسودان، ووصفها وزير الخارجية بالعبث، كما ترفض مصر رفضًا قويًا أى إعلان إثيوبى مستقبلى لإنشاء سدود أخرى على نهر النيل بقرارات أحادية، مصر اليوم تختلف عن مصر 2011".

المياه تقترب من عبور الممر الأوسط، فيتو



كما كشف شراقي عن تزايد السحب على الهضبة الإثيوبية واقتراب عبور مياه سد النهضة من الممر الأوسط فقال: "السحب تغطى معظم الهضبة الإثيوبية والأمطار الغزيرة مستمرة واقتربت المياه من أن تعبر أعلى مفيض الممر الأوسط لسد النهضة بعد أيام قليلة إن شاء الله".

وكان الدكتور عباس شراقي قد أكد في منشور سابق أن "مستوى التخزين الكامل فى سد النهضة الإثيوبي وصل إلى مقدار 60 مليار متر مكعب من المياه بمنسوب 638 مترًا، وأن هذا المنسوب وصلت له المياه في بحيرة سد النهضة مع انتهاء الملء الأول في 5 سبتمبر 2024، وبعده فتحت إثيوبيا 3 بوابات لتصريف المياه الزائدة حتى تم الغلق تماما في 24 ديسمبر 2024".

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