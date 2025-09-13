مقاضاة المذيعة إيلين دي جينيريس بسبب حادث سيارة

قد لا تكون إيلين دي جينيريس مقيمة في كاليفورنيا، لكن هذا لا يعني أنها لا تواجه مشاكل قانونية في الولاية الذهبية، بعد هجرتها إلى لندن بسبب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

تفاصيل مقاضاة إيلين دي جينيريس

وتواجه الممثلة الكوميدية دعوى قضائية جديدة، تتعلق بحادث سيارة مزعوم في بلدتها السابقة.

وفي وثائق قضائية جديدة حصل عليها موقع TMZ، تزعم سائقة أن إيلين تجاوزت إشارة توقف، وصدمت سائقة أخرى في حادث تصادم وقع في أكتوبر 2023.

ووفقًا للدعوى القضائية، كانت المرأة تقود سيارتها تسلا في مقاطعة سانتا باربرا، عندما اقتربت من تقاطع عليه إشارات توقف في جميع الاتجاهات، وتقول إنها توقفت عند إشارة التوقف، وتأكدت حتى من عدم وجود حركة مرور قادمة.

تقول المدعية، إنها كانت تعبر التقاطع عندما اصطدمت إيلين بسيارتها تيسلا من الجانب، دون سابق إنذار، وتدّعي أنها أصيبت في الحادث.

وتزعم المرأة أن مذيعة البرامج النهارية السابقة، دخلت التقاطع دون التوقف عند اللافتات، لذا تُقاضى إيلين الآن بتهمة الإهمال، وتطالب بمبلغ غير محدد كتعويض.

انتقال إيلين إلي لندن بسبب ترامب

بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، انتقلت إيلين وزوجتها الممثلة بورشيا، إلى منزل جديد بمدينة كوتسوولدز، وهي منطقة في جنوب غرب إنجلترا، على بعد ساعتين تقريبًا من لندن.

وكانا قد حصلتا على المنزل الخاص بهما، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكنهما أصيبتا بخيبة أمل كبيرة بعد فوز ترامب، لتقررا على الفور الرحيل لبريطانيا، وترك أمريكا.

يذكر أن إيلين، واجهت سلسلة من الجدل في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك مزاعم بإساءة معاملتها في مكان العمل، وخلافها مع روزي أودونيل، وغيرها.

