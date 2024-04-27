إيلين ديجينيريس، بعد عامين من انسحابها من برنامجها الحواري النهاري، الذي كان يحمل اسمها، والذي كان غارقًا في مزاعم، أنه مكان عمل سام خلال سنواته الأخيرة، تحدثت الإعلامية والممثلة إيلين ديجينيريس، عما حدث معها وإنهاء برنامجها.

إيلين ديجينيريس: طردت من هوليوود في عز شهرتي

“لقد طردت من هوليوود وأنا في عز شهرتي”، هذا ما قالته إيلين ديجينيريس، أثناء عرضها الكوميدي في مسرح كورونيت في ويست هوليوود، والذي أقيم بتاريخ 24 أبريل.

وتابعت الإعلامية الشهيرة، البالغة من العمر 66 عامًا: "الفتاة التي تقول "كن لطيفًا" لم تكن لطيفة".. "لقد أصبحت هذه الشخصية ذات البعد الواحد التي تتخلى عن الأشياء وترقص على خطوات... هل تعرف مدى صعوبة الرقص على درجات؟ هل يمكن لشخص لئيم أن يرقص على خطوات؟".

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وأشارت إيلين، خلال عرضها الكوميدي، انها شعرت بالصدمة، حين أجبرت على إنهاء برنامجها النهاري قائلة: “بالنسبة لأولئك منكم الذين يسجلون النتائج، فهذه هي المرة الثانية التي أُطرد فيها من مجال الأعمال الاستعراض.. ففي النهاية، سوف يطردونني للمرة الثالثة لأنني لئيمة، عجوز، ومثلية الجنس”.

إنهاء برنامج إيلين ديجينيريس

يذكر انه في عام 2020، قام 11 موظفًا، في برنامج Ellen DeGeneres Show بتفصيل تجربتهم في البرنامج الحواري، والذي وصفوه ببيئة العمل السامة، في تقرير لـ BuzzFeed News، فيما ذكر البعض مواجهة الاعتداءات الصغيرة، والمحسوبية من قبل المنتجين التنفيذيين والمطالبات بإنهاء الخدمة بشكل غير متوقع، لتعتدز إيلين في بيان رسمي، وفي المونولوج الافتتاحي الأول للموسم 18، وتعلن وقف برنامجها.