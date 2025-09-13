محامي تايلور سويفت يكذب جاستن بالدوني: موكلتي لم توافق على الإدلاء بشهادتها

أعلن محامي النجمة الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت، أن المغنية لم توافق على الجلوس للإدلاء بشهادتها في قضية بليك ليفلي وجاستن بالدوني، على الرغم من ادعاء محامي بالدوني خلاف ذلك.

وأكد محامي تايلور سويفت، أن جميع تصريحات محامي جاستن بالدوني، حول إدلاء تايلور بشهادتها في قاعة المحكمة في قضية جاستن بالدوني وبليك ليفي، لا أساس لها من الصحة.

استدعاء تايلور سويفت للإدلاء بشهادتها في قضية بليك ليفلي وجاستن بالدوني

وكان برايان فريدمان محامي الممثل جاستن الدوني، كشف أنه استدعى النجمة الشهيرة تايلور سويفت كشاهدة في النزاع القانوني بين الممثلة بيليك ليفلي، وجاستن بالدوني.

وأوضح المحامي، أن تايلور سويفت، تُستدرج أكثر فأكثر، إلى صراع بليك ليفلي وجاستن بالدوني، حيث تلقت للتو استدعاءً في القضية.

فيما قال متحدث باسم تايلور سويفت لموقع TMZ: "لم تطأ تايلور سويفت موقع تصوير هذا الفيلم قط، ولم تشارك في أي اختيارات أو قرارات إبداعية، ولم تُلحّن الفيلم، ولم تشاهد أي تعديل أو تُدوّن أي ملاحظات عنه، ولم تشاهد حتى فيلم "It Ends With Us" إلا بعد أسابيع من إصداره للجمهور، وكانت تجوب العالم خلال عامي 2023 و2024 لتقود أكبر جولة فنية في التاريخ".

ويضيف المتحدث: "الرابط الذي ربط تايلور بهذا الفيلم هو السماح باستخدام أغنية واحدة، "دموعي ترتد"…بما أن تورطها كان في ترخيص أغنية للفيلم، وهو ما فعله 19 فنانًا آخر، فإن هذا الاستدعاء يهدف إلى استغلال اسم تايلور سويفت، لجذب اهتمام الجمهور من خلال خلق محتوى مثير للجدل في الصحف الشعبية بدلًا من التركيز على وقائع القضية.

ويدّعي جاستن بالدوني، أن تايلور كانت متورطة أكثر من مجرد ترخيص أغنية، ويقول إنها وافقت على اختياره لإيزابيلا فيرير، لدور ليلي بلوم الصغيرة.

اتهامات جاستن بالدوني لـ بليك ليفي

فيما أوضح موقع TMZ، أن جاستن بالدوني، وجه 7 تهم، ضد كلا من بليك ليفلي، وزوجها ريان رينولدز، ووكيلة أعمالها ليزلي سلون، وشركة فيجن للعلاقات العامة.

وتمثلت التهم التي جاءت ضمن الدعوى القضائية التي رفعها بالدوني، وطالبهم فيها بدفع مبلغ 400 مليون دولار، كالتالي:

• الابتزاز المدني.

• التشهير.

• انتهاك الخصوصية بشكل غير قانوني.

• خرق العهد الضمني بحسن النية والتعامل العادل.

• التدخل المتعمد في العلاقات التعاقدية.

• التدخل المتعمد في الميزة الاقتصادية المحتملة.

• التدخل الإهمالي في الميزة الاقتصادية المحتملة.

تفاصيل دعوى بليك ليفلي

ورفعت بليك ليفلي، دعوى قضائية، ضد جاستن بالدوني، وآخرين تطالب فيها رسميًا بالتعويض المالي بسبب الألم النفسي، والضيق العاطفي الشديد، والأجور المفقودة.

وتتهم الدعوى القضائية الجديدة، التي تم رفعها، في محكمة فيدرالية بمدينة، نيويورك، بالدوني وشركته، بالانخراط في حملة "تلاعب اجتماعي" لـ "تدمير" سمعة ليفلي.

وتزعم الشكوى، أن الحملة تسببت في إلحاق الضرر، بشركة ليفلي وتسببت في "ضائقة عاطفية شديدة" لها ولعائلتها.

