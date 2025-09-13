محافظ الإسكندرية يتابع مؤشرات حملة "100 يوم صحة"

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية مؤشرات حملة ١٠٠ يوم صحة للوقوف على عدد المستفيدين من الحملة بنطاق المحافظة، موضحًا أن الإسكندرية نجحت في تقديم ما يزيد على ٥ ملايين خدمة صحية مجانية لأهاليها، خلال ٦٠ يومًا منذ انطلاق المبادرة.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات الطبية لجميع الفئات المستهدفة.

وأعلن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية ٥ ملايين و٥٨٧ الفًا و٢٩٧ خدمة وقائية، علاجية وتوعوية تم خلالها تقديم ٤ ملايين و٢٠٥ آلاف و٨٧٧ خدمة وقائية تشمل خدمات التطعيمات وخدمات صحة البيئة والأغذية وكافة الخدمات المقدمة بوحدات الرعاية الأولية وكذلك خدمات مبادرات الصحة العامة متضمنة صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والأورام السرطانية (القولون- الرئة-البروستاتا-عنق الرحم).

وبلغ إجمالي الخدمات العلاجية المقدمة بمستشفيات مديرية الشئون الصحية مليونا و١٦٤ الفًا و٦٤٠ خدمة تشمل الكشف بالعيادات الخارجية وصرف العلاج والعمليات الجراحية وجلسات الغسيل الكلوي وخدمات الطوارئ وجميع الخدمات المقدمة بالمستشفيات.

بينما بلغت الخدمات التوعوية المقدمة من خلال فرق التثقيف الصحي بالمنشآت الصحية والفرق الخارجية المنتشرة في أماكن التجمعات بالمحافظة ٣٠٩ آلاف ٢٢٦ خدمة مقدمة لجميع الفئات العمرية من الأطفال والشباب والرجال والسيدات.

