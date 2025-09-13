الصدارة للريدز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل افتتاح الجولة الرابعة

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط قبل افتتاح مباريات الجولة الرابعة من البريميرليج.

وتعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران مرة أخرى اليوم السبت بعد انتهاء فترة التوقف الدولي نظرا لإقامة تصفيات كأس العالم 2026 في أكثر من قارة.

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الانجليزي

أرسنال ضد نوتينجهام فورست - 2:30 مساءً- ملعب الإمارات

بورنموث ضد برايتون - 5 مساءً - ملعب فيتاليتي

كريستال بالاس ضد سندرلاند - 5 مساءً - ملعب سيلهرست بارك

إيفرتون ضد أستون فيلا - 5 مساءً - ملعب هيل ديكنسون

فولهام ضد ليدز يونايتد - 5 مساءً - ملعب كرافن كوتيج

نيوكاسل ضد وولفرهامبتون - 5 مساءً - ملعب سانت جيمس بارك

وست هام ضد توتنهام - 7:30 مساءً - ملعب لندن الأولمبي

برينتفورد ضد تشيلسي - 10 مساءً - ملعب جريفين بارك

ويتصدر ديربي مانشستر بين السيتي واليونايتد منافسات الجولة الرابعة من البريميرليج والمقرر له في ختام الجولة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل افتتاح الجولة الرابعة

1- ليفربول 9 نقاط

2- تشيلسي 7 نقاط

3- آرسنال 6 نقاط

4- توتنهام هوتسبير 6 نقاط

5- إيفرتون 6 نقاط

6- سندرلاند 6 نقاط

7- بورنموث 6 نقاط

8- كريستال بالاس 5 نقاط

9- مانشستر يونايتد 4 نقاط

10- نوتنجهام فوريست 4 نقاط

11- برايتون 4 نقاط

12- ليدز يونايتد 4 نقاط

13- مانشستر سيتي 3 نقاط

14- بيرنلي 3 نقاط

15- برينتفورد 3 نقاط

16- وست هام 3 نقاط

17- نيوكاسل يونايتد نقطتان

18- فولهام نقطتان

19- أستون فيلا نقطة واحدة

20- وولفرهامبتون بدون نقاط



جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي

السبت 13 سبتمبر 2025

الأحد 14 سبتمبر 2025

بيرنلي ضد ليفربول - 4 مساءً - ملعب تيرف مور

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد - 6:30 مساءً - ملعب الاتحاد

