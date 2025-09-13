موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الدوري الإسباني، يستضيف ملعب "ريالي أرينا" مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني، موسم 2025 /26.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة مشواره المميز في الدوري الإسباني هذا الموسم، قبل بداية مشواره في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا ذلك الأسبوع.

ويفتقد ريال مدريد خدمات الألماني أنطونيو روديجر بعد إعلان إصابته، في بيان رسمي أمس الجمعة.

موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد

تنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 5:15 عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تُذاع مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.

وأعلن الاتحاد الإسباني، أن الحكم خيسوس خيل مانزانو سيتولى إدارة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد المرتقبة اليوم السبت، في حين أن الحكم خورخي فيجيروا فاسكيز سيكون مسؤولًا عن تقنية الفيديو في تلك المباراة.

ويتصدر ريال مدريد جدول الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، العلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز في الجولات الثلاثة الماضية، في حين أن ريال سوسيداد لديه نقطتين فقط في المركز السادس عشر



