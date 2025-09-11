الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد عودة ياسر إبراهيم وشكري لتدريبات الأهلي

ياسر ابراهيم،فيتو
ياسر ابراهيم،فيتو

الأهلي ، يعود ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي، للتدريبات الجماعية عقب مباراة إنبي بالجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز، بينما يعود محمد شكري للتدريبات بعد أسبوع من الآن.

ويعاني ياسر إبراهيم من تمزق، بينما أصيب محمد شكري بشد في الأمامية.

ويستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم تدريباته تحت قيادة عماد النحاس استعدادا لمباراة إنبي بالجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وينتظم اللاعبون الدوليون للنادي الأهلي في مران اليوم بعد منحهم راحة أمس من التدريبات.

يستعد فريقا الأهلي وإنبي لمواجهتهما المرتقبة الأحد القادم بالجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.


مواجهات الأهلي وإنبي 


وتعد تلك المواجهة رقم 54 التي تجمع بين الأهلي ونظيره إنبي، حيث سبق أن تواجها معا من قبل في 53 مباراة سابقة.

وخلال 53 مباراة سابقة، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 37 مباراة بينما فاز إنبي في 6 مباريات وتعادل الفريقين في 10 مباريات.


ونجح لاعبو المارد الأحمر في تسجيل 93 هدفا في مرمى فريق إنبي، فيما تلقت شباكهم 43 هدفا.


هداف مباريات الأهلي وإنبي 


 يحتل نجم النادي الأهلي محمد أبو تريكة، صدارة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين، برصيد 8 أهداف يليه زميله محمد بركات 7 أهداف ثم عماد متعب 5 أهداف وعلي معلول 4 أهداف.

 

الدوري المصري الممتاز 


وتعود عجلة الدوري المصري للدوران مرة أخرى بمواجهات الجولة السادسة عقب انتهاء ارتباطات المنتخب الوطني الأول، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويغيب  بيراميدز عن الظهور، بسبب حصوله على راحة فضلا عن ارتباطاته بمباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا بكأس إنتركونتيننتال.

 

مواعيد مباريات الجولة السادسة بالدوري 


الجمعة 12 سبتمبر

بتروجيت & البنك الأهلي.. الخامسة مساء


زد & الإسماعيلي.. الثامنة مساء

فاركو & الاتحاد السكندري.. الثامنة مساء.

السبت 13 سبتمبر الجاري

غزل المحلة & المقاولون العرب.. الخامسة مساء

حرس الحدود & الجونة.. الخامسة مساء

سيراميكا كليوباترا & سموحة.. الثامنة مساء.

الزمالك & المصري.. الثامنة مساء.

الأحد 14 سبتمبر الجاري

طلائع الجيش & مودرن سبورت.. الخامسة مساء.

كهرباء الإسماعيلية & ووادي دجلة.. الثامنة مساء.

إنبي & الأهلي.. الثامنة مساء.

 

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السادسة 

1- المصري 11 نقطة
2- الزمالك 10 نقاط
3- مودرن سبورت 10 نقاط
4- بتروجيت 9 نقاط
5- بيراميدز 8 نقاط
6- إنبي 8 نقاط
7- غزل المحلة 7 نقاط
8- سموحة 7 نقاط
9- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط
10- وادي دجلة 7 نقاط
11- زد 6 نقاط
12- الجونة 6 نقاط
13- الأهلي 5 نقاط
14- الحدود 5 نقاط
15- الجيش 5 نقاط
16- البنك الأهلي 4 نقاط
17- الإسماعيلي 4 نقاط
18- الاتحاد 4 نقاط
19- المقاولون العرب نقطتان
20- كهرباء الإسماعيلية نقطتان
21- فاركو نقطة واحدة 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الاهلي اليوم الأهلي وإنبي الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري النادي الأهلي اليوم النادي الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز عماد النحاس مباراة انبي ياسر إبراهيم

مواد متعلقة

تقارير: فيشر يحسم موقفه من عرض تدريب الأهلي

في ذكرى ميلاده، لماذا ابتعد صالح سليم عن السينما؟

الأهلي يؤجل ملف صفقات يناير لهذا السبب

أزمة في الأهلي بسبب أشرف داري

انتظام اللاعبين الدوليين في مران الأهلي اليوم

غضب جماهير نيوكاسل يونايتد بسبب برشلونة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 والقنوات الناقلة

أفضل لاعب في إنجلترا، أرقام مذهلة لإليوت أندرسون

الأكثر قراءة

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

أسماء المصابين في حريق محل منتجات بترولية بالبساتين

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

بعد قرار فرض التدابير على واردات البيليت، شركات الحديد تقرر رفع أسعارها

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads