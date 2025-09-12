ريال مدريد يواصل تصعيده ضد التحكيم بالدوري الإسباني

يواصل ريال مدريد تصعيده ضد لجنة الحكام ورابطة الدوري الإسباني، من خلال قناة النادي الرسمية، حيث تزايدت حدة الانتقادات الموجهة للقرارات التحكيمية وطرق إدارة تقنية الفيديو (VAR)، خاصة بعد الجدل المثار حول الهدف الملغى للاعب التركي أردا جولر ضد ريال مايوركا.

ففي الحلقات الأخيرة التي تبثها قناة النادي الملكي، تحولت المواد التحليلية من مقاطع قصيرة إلى برامج مطولة تصل إلى نصف ساعة، تركز بالأساس على التحكيم، والـVAR، وشركة "ميديا برو".

كما لم تخل من مقارنات بين ريال مدريد وبرشلونة في عدد البطاقات وركلات الجزاء، إلى جانب استحضار قضية نيجريرا المستمرة.

في المقابل، ردت لجنة الحكام مؤكدة أن إلغاء هدف أردا جولر كان "قرارًا صحيحًا"، موضحة في بيانها أن اللوائح تنص على إلغاء أي هدف يأتي مباشرة بعد ملامسة الكرة ليد أو ذراع اللاعب، حتى وإن كان ذلك بشكل غير متعمد.

وأضافت أن الحالة الخاصة بجولر تندرج تحت "مبدأ الفورية"، لأن التسديدة الثانية جاءت في نفس سياق الحركة الأولى.

وعلى الرغم من الانتقادات المدريدية، فقد أيد داني كارفاخال، لاعب ريال مدريد، قرار الإلغاء خلال تواجده مع المنتخب الإسباني، مؤكدًا أن ما حدث "يتماشى مع التفسيرات التي قدمت للاعبين قبل انطلاق الموسم".

