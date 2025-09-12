الجمعة 12 سبتمبر 2025
موعد مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي

اتحاد جدة،فيتو
اتحاد جدة،فيتو

يلتقي فريق الاتحاد مع نظيره الفتح مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي والتي ستقام على استاد الإنماء.

ويحتل فريق الاتحاد وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط من مباراة وحيدة، متصدرًا في نفس العدد من النقاط مع النصر الذي يتفوق بفارق الأهداف.

وخاض العميد بقيادة الفرنسي لوران بلان مباراة وحيدة في الجولة الأولى أمام الأخدود، وحقق فوزًا عريضًا بنتيجة 5-2.

في المقابل يحتل الفتح بقيادة المدير الفني جوزيه جوميز المركز الـ12 بدون رصيد من النقاط، ولعب مباراة وحيدة خسرها أمام الفيحاء بنتيجة 2-1.

القنوات الناقلة مباشر لمباراة الاتحاد ضد الفتح في الدوري السعودي

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الأخدود مباشر في الدوري السعودي، عن طريق شبكة قنوات ثمانية وبالتحديد عن طريق قناة Thmanyah 1 HD.

موعد مباراة الاتحاد والفتح اليوم في الدوري السعودي

من المقرر أن يكون موعد مباراة الاتحاد والفتح اليوم في الدوري السعودي، عند التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الإنماء.

واسندت مهمة التعليق على مباراة الاتحاد والفتح اليوم، إلى المعلق الرياضي فهد العتيبي، على شاشة قناة Thmanyah 1 HD.

