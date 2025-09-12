إيفان توني ومحرز يقودان هجوم أهلي جدة أمام الاتفاق بالدوري السعودي

أعلن المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الاتفاق مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

يتسلح فريق الاتفاق بعاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز اليوم على أهلي جدة.

التشكيل أهلي جدة أمام الاتفاق

ويدخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:



موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق اليوم في الدوري السعودي

من المقرر انطلاق مباراة الأهلي ضد الاتفاق في الدوري السعودي، مساء اليوم الجمعة الساعة 6:25 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب إيجو معقل الاتفاق.

معلق مباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي 2025-2026

يتولى المعلق الرياضي مشاري القرني، التعليق على أحداث مباراة الأهلي والاتفاق اليوم، على قناة Thmanyah 2 HD.

تردد قناة ثمانية نايل سات 2025

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ثمانية عرب سات 2025

التردد: 11919



الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

