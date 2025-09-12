8 علامات رئيسية للاكتئاب الشديد وطرق العلاج المختلفة

الاكتئاب ليس مجرد حزن عابر، بل هو حالة صحية عقلية شائعة تتفاوت في شدتها.

ففي حين قد يعاني البعض من أعراض خفيفة كالحزن، وسرعة الانفعال، والغضب، والإرهاق التي تستمر لأسابيع وتؤثر على الحياة اليومية والعلاقات، فإن بعض الحالات تتخذ منحى أكثر خطورة وتتطلب تدخلًا عاجلًا.

أعراض الاكتئاب الشديد

تتميز حالات الاكتئاب الشديد بأعراض حادة قد تكون مشلولة للحياة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، ومن أبرزها:

اضطرابات النوم

الأرق: يعاني المصابون بالاكتئاب من صعوبة في النوم، حيث تسيطر عليهم الهواجس والأفكار السلبية التي تحرمهم من الراحة.

الإفراط في النوم: قد يصبح النوم وسيلة للهروب من المشاعر السلبية، فيقضي المريض ساعات طويلة في الفراش. كما يسبب الاكتئاب شعورًا بالتعب الشديد دون سبب عضوي، ويزيد من احتمالية الإصابة باضطرابات النوم الأخرى مثل انقطاع التنفس أثناء النوم.

التهيج والغضب

يُعد الشعور بالغضب أو الانفعال من الأعراض الرئيسية للاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين. فوجود الانفعال المصاحب لنوبات الحزن يعد غالبًا علامة على الاكتئاب.

فقدان الاهتمام والمتعة

ويعني عدم القدرة على الشعور بالمتعة أو الاستمتاع بالحياة. ويرجع العلماء سبب هذه الحالة إلى انخفاض مستويات "الدوبامين"، وهو ناقل عصبي مسؤول عن الشعور بالمتعة.

اليأس والأفكار السلبية

يؤدي الاكتئاب إلى الشعور باليأس، الذي يزيد من نوبات الاكتئاب ويرفع من خطر الانتحار. وغالبًا ما يمتنع المصابون باليأس عن طلب العلاج أو إيقاف الجلسات العلاجية.

الأفكار المتواصلة بحدوث أشياء سيئة

يتحول القلق الطبيعي إلى حالة مفرطة من الهواجس المستمرة بأن شيئًا سيئًا على وشك الحدوث، مما يزيد من الشعور بالقلق والاكتئاب.

أفكار الانتحار

على الرغم من أن معظم المصابين بالاكتئاب لا يفكرون في الانتحار، إلا أن الشعور باليأس وفقدان القيمة قد يدفع بعضهم إلى التفكير في إنهاء حياتهم. في هذه الحالات، يجب طلب المساعدة فورًا من الجهات المختصة أو خطوط الطوارئ.

الإهمال الذاتي

قد يمنع الاكتئاب الشديد الفرد من القيام بالأنشطة اليومية الأساسية مثل تناول الطعام، والاستحمام، والعمل، أو العناية بالأسرة.

أعراض الذهان

في حالات نادرة، قد يعاني المصابون بالاكتئاب الشديد من نوبات ذهانية تتضمن هلوسة (رؤية أو سماع أشياء غير موجودة) وأوهام (أفكار أو معتقدات غير حقيقية).

العلامات التحذيرية للانتحار

تتضمن العلامات التحذيرية للانتحار ما يلي:

التعبير عن الرغبة في الموت أو قتل النفس.

البحث عن وسائل لإنهاء الحياة.

التعبير عن الشعور باليأس أو عدم وجود سبب للعيش.

الحديث عن الشعور بأنه عبء على الآخرين.

زيادة تعاطي الكحول أو المخدرات.

التصرف بتهور أو بشكل غير مسؤول.

الانسحاب من الأصدقاء وتقديم ممتلكات شخصية.

متى يكون الاكتئاب حالة طارئة؟

إذا كانت أعراض الاكتئاب شديدة وتتضمن أفكارًا بالانتحار، يجب طلب المساعدة فورًا من خدمات الطوارئ أو الذهاب إلى أقرب غرفة طوارئ. قد يحتاج المريض إلى البقاء في المستشفى لتلقي رعاية متخصصة.

كيفية التعامل مع أفكار الانتحار

نظرًا لأن السلوك الانتحاري غالبًا ما يكون اندفاعيًا، من الضروري إزالة جميع الأسلحة، الأدوية، أو أي مواد قد تستخدم لإيذاء النفس من المنزل. يجب أيضًا تجنب الكحول أو المخدرات غير المشروعة، التي يمكن أن تزيد من حدة الاكتئاب وتؤدي إلى أفكار انتحارية.

العلاج

إذا استمرت أعراض الاكتئاب لأكثر من أسبوعين، يجب استشارة طبيب متخصص في الصحة العقلية أو طبيب الرعاية الأولية. غالبًا ما يشمل علاج الاكتئاب الشديد تناول الأدوية المضادة للاكتئاب، وقد يتم دمجها مع العلاج النفسي. تبدأ الأدوية في إعطاء نتائجها بعد 4 إلى 8 أسابيع، وفي هذه الأثناء، قد يضيف الطبيب أدوية أخرى لتخفيف الأعراض بشكل أسرع.

