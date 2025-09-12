الجمعة 12 سبتمبر 2025
تراجع ثقة المستهلك الأمريكي في سبتمبر بسبب التضخم ومخاطر سوق العمل

مؤشر المستهلكين الأمريكيين
مؤشر المستهلكين الأمريكيين

أظهر مسح أجرته جامعة ميشيجان الأمريكية اليوم الجمعة تدهور معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر  بسبب تزايد المخاطر التي تحيق بظروف سوق العمل وارتفاع التضخم.

مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين 

وقال مركز جامعة ميشيجان لاستطلاعات رأي المستهلكين إن مؤشر الجامعة لمعنويات المستهلكين انخفض إلى 55.4 هذا الشهر، وهو أدنى مستوى منذ مايو، بعد أن سجل 58.2 في أغسطس.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قراءة 58.0 بتغير طفيف فقط عن الشهر الماضي.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات رأي المستهلكين، في بيان "يواصل المستهلكون ملاحظة نقاط ضعف متعددة في الاقتصاد، مع تزايد المخاطر على ظروف العمل وأسواق العمل والتضخم".

وأضافت: "بالمثل، يشعر المستهلكون بمخاطر على ميزانياتهم، فقد تدهورت أوضاعهم المالية الحالية والمتوقعة بنحو ثمانية بالمئة هذا الشهر، ولا تزال السياسة التجارية بالغة الأهمية للمستهلكين، إذ أطلق نحو 60 % من المستهلكين تعليقات عفوية عن الرسوم الجمركية خلال المقابلات، دون تغيير يُذكر عن الشهر الماضي".

تحسن ثقة المستهلكين الأمريكيين مع انحسار مخاوف التضخم

أبرز الاستنتاجات من تقرير التضخم الأمريكي في أغسطس

وأبدت الأسر تشاؤما بشكل عام إزاء الاقتصاد خلال 2025، وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ارتفاع أسعار السلع وتقليص قدرتهم الشرائية.

