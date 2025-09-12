الجمعة 12 سبتمبر 2025
أحمد الغندور حكما لمباراة نواذيبو وفونداسيون في دوري أبطال إفريقيا

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم حكام مصري بقيادة أحمد الغندور، لإدارة مباراة إي سي نواذيبو الموريتاني ضد فونداسيون من غينيا الاستوائية، في بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية لموسم 2025 - 2026 

طاقم حكام مصري لمباراة نواذيبو وفونداسيون

يتكون طاقم الحكام المصري لإدارة مباراة نواذيبو الموريتاني وفونداسيون باتا الغيني من    
أحمد الغندور - حكم ساحة

سامي هلهل - مساعد أول 
يوسف البساطي - مساعد ثان
محمود ناجي - حكم رابع

موعد مباراة نواذيبو الموريتاني وفونداسيون 

تقام مباراة نواذيبو الموريتاني أمام فونداسيون بطل غينيا الإستوائية في دوري أبطال إفريقيا يوم 28 سبتمبر الجاري، ويستضيفها استاد نواذيبو بالعاصمة الموريتانية نواكشوط 

وبدأ مسئولو لجنة الحكام في الكاف الإعتماد بشكل أكثر حضورا على الحكم الدولي أحمد الغندور في إدارة المباريات الإفريقية، حيث أسند إليه مؤخرا المشاركة في نهائي كأس تنزانيا، وعدد من المباريات الدولية على مستوى بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية وعدد من المباريات المحلية في دوريات شمال إفريقيا 

 

