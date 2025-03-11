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رياضة

طاقم حكام بقيادة أحمد الغندور يدير لقاء الترجي وشبيبة العمران بالدوري التونسي

أحمد الغندور الحكم
أحمد الغندور الحكم الدولي، فيتو

يتوجه في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء، طاقم تحكيم مصري دولي يضم كلا من أحمد الغندور "حكم ساحة"، ويوسف البساطي وشريف عبد الله "مساعدان" إلي تونس لإدارة مباراة الترجى وشبيبة العمران ضمن منافسات الدورى الممتاز التونسى والمقرر لها مساء غد الأربعاء، وذلك بناء على طلب الاتحاد التونسي لكرة القدم من نظيره المصرى.

6 حكام مصريين يشاركون بمعسكر حكام النخبة

فيما غادر القاهرة مساء الأحد الماضي الحكام المصريون المختارون للمشاركة فى معسكر نخبة قارة أفريقيا، المقرر إقامته بكوت ديفوار لمدة خمسة أيام.

الحكام المصريون الستة المشاركين في معسكر النخبة

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 6 حكام مصريين للدخول في معسكر حكام النخبةA، المقرر إقامته فى كوت ديفوار خلال الفترة من 11 إلى  15 مارس الجاري.

والحكام المختارون هم: أمين عمر ومحمد معروف ومحمود البنا (حكام الساحة)، محمود أبوالرجال وأحمد حسام طه (حكمان مساعدان)، وحكم الفيديو محمود عاشور، حيث سيشارك هؤلاء في مباريات الحسم لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وكذلك المواجهات الحاسمة لدوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.
وشهد التحكيم خلال الفترة الأخيرة اختيارات لعدد من الحكام المصريين، أمين عمر ومحمد معروف ومحمود عاشور ومحمود أبوالرجال، ضمن الترشيحات لكأس العالم 2026 وكذلك أمم أفريقيا 2025.

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