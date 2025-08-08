الجمعة 08 أغسطس 2025
كاف يضاعف مكافآت الأدوار التمهيدية لموسم 2025-2026

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن زيادة المكافأة المالية للأندية المشاركة في الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، وذلك قبل انطلاق النسخة الجديدة 2025-2026.

ومن المقرر إجراء قرعة الأدوار التمهيدية غدا السبت، بمشاركة 120 ناديا من مختلف أنحاء القارة، في رقم قياسي جديد لمسابقات كاف للأندية. 

حيث سيشارك 62 فريقا في دوري أبطال أفريقيا، و58 فريقا في الكونفدرالية، وهو أكبر عدد من الفرق في تاريخ البطولتين.

وكشف باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي، عن مضاعفة الدعم المالي المخصص للأندية في الأدوار التمهيدية، ليرتفع من 50 ألف دولار أمريكي إلى 100 ألف دولار أمريكي، في خطوة تهدف لتعزيز قدرات الفرق المشاركة.

وأكد:" أن موسم 2025-2026 سيشهد مشاركة نخبة من الأبطال التاريخيين والفرق الحديثة القوية، إلى جانب الوافدين الجدد الطموحين، مما يعد بموسم مليء بالإثارة والندية.

وواصل:" ويعود الأهلي، الأكثر تتويجا في تاريخ دوري الأبطال، إلى المنافسات رفقة مواطنه بيراميدز، حامل اللقب، بينما يبرز الزمالك في بطولة الكونفدرالية بين مجموعة متنوعة من الفرق الباحثة عن المجد القاري.

وستقام مباريات الدور التمهيدي الأول في سبتمبر المقبل، يليه الدور التمهيدي الثاني في أكتوبر، على أن تنطلق منافسات دور المجموعات في نوفمبر 2025.

ads