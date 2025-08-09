تفاصيل قرعة الأدوار التمهيدية لـ دوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز

قرعة دوري أبطال إفريقيا، أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، قرعة الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، اليوم السبت، ويمثل مصر في دوري أبطال إفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز.

ويبدأ بيراميدز حامل اللقب بداية مشواره من الدور التمهيدي الأول، الذي من المقرر أن يبدأ في 19 سبتمبر 2025، يتبعه الدور التمهيدي الثاني في 17 أكتوبر.



أما دور المجموعات في كل من دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، فسينطلق في 21 نوفمبر 2025، على أن تنطلق مراحل خروج المغلوب بداية من 13 مارس 2026.



ويلتقي الأهلي في دور الـ 32 الفائز من مباراة إيجل نوار البوروندي ضد أساس الجيبوتي.

فيما يلتقي بيراميدز نظيره الجيش الرواندي في دور الـ 64، الفائز من تلك المباراة سيلاقي الفائز من إنشورنس كومباني (إثيوبيا) ضد ملانديجي (زنجبار) في دور الـ 32.

مواجهات الدوري التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا 2025 -2026

1. آيجل نوار بطل بوروندي – إيه إس إيه إس بطل جيبوتي.

2. إنشورانش الإثيوبي – ميلانديجي إف سي بطل زنزبار.

3. الجيش الرواندي – بيراميدز.

4. مقديشيو الصومالي – البوليس الكيني.

5. جاموس بطل جنوب السودان – الهلال السوداني.

6. راحيمو البوركيني – مانجا سبورت الجابوني

7. القوات المسلحة من النيجر – الترجي التونسي.

8. دادجي البنيني – بطل الدوري الليبي.

9. ASCK التوجولي– نهضة بركان المغربي.

10. إيست آند ليونز السيراليوني – الاتحاد المنستيري التونسي.

11. بيبان جولد ستارز الغاني – شبيبة القبائل الجزائري.

12. باتا من غينيا الاستوائية – نواذيبو الموريتاني.

13. تيمبيتي من موريشيوس – الملعب المالي.

14. وصيف الدوري الليبي – حوريا الغيني.

15. ريال بانجيل الجامبي – الجيش الملكي المغربي.

16. كولومبو سبورتيف الكاميروني – جاراف السنغالي.

17. فاسيل الليبيري – مولودية الجزائر.

18. ريمو ستارز النيجيري – زيلمودجو من جزر القمر.

19. سيمبا بهورا من زيمبابوي – نسيزنجيني هوتسبرز من إي سواتيني.

20. جابروني يونايتد البوتسواني – سيمبا التنزاني.

21. إلجيكو بلس من مدغشقر – سيلفر ستريكرز من مالاوي.

22. ويليتي بنيجيلا الأنجولي – يانج أفريكانز التنزاني.

23. كوت دور من سيشيل – ستاد أبيدجان الإيفواري.

24. سيركل جواكيم من موريشيوس – بيترو أتلتيكو الأنجولي.

25. ليوباردز الكونغولي – بلاك بولز الموزمبيقي.

26. بطل الدوري الكونغولي – ريفرز يونايتد النيجيري.

27. أفريكان ستارز الناميبي – فايبرز الأوغندي.

28. باور ديناموز الزامبي – أسيك الإيفواري.

29. وصيف الدوري الكونغولي – المريخ السوداني.

30. ليولي بطل ليسوتو – أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

مواجهات الدور التمهيدي الثاني:

وتقام منافسات الدور التمهيدي الثاني بنظام الذهاب والإياب أيضًا حيث تقام جولة الذهاب أيام 17 و18 و19 أكتوبر المقبل، بينما تقام جولة الإياب أيام 24 و25 و26 من الشهر ذاته.

1. آيجل نوار بطل بوروندي أو إيه إس إيه إس بطل جيبوتي – الأهلي المصري.

2. إنشورانش الإثيوبي أو ميلاندجي الزنزباري – بيراميدز المصري أو الجيش الرواندي.

3. مقديشيو الصومالي أو البوليس الكيني – جاموس الجنوب سوداني أو الهلال السوداني.

4. راحيمو البوركيني أو مانجا سبور الجابوني – القوات المسلحة من النيجر أو الترجي التونسي.

5. آيست آند ليونز السيراليوني أو الاتحاد المنستيري التونسي – جولد ستارز الغاني أو شبيبة القبائل الجزائري.

6. باتا من غينيا الاستوائية أو نواذيبو الموريتاني – تيمبيتي من موريشيوس أو الملعب المالي.

7. وصيف الدوري الليبي أو حوريا الغيني – ريال بانجل الجامبي أو الجيش الملكي المغربي.

8. كولومبو سبورتيف الكاميروني أو جاراف السنغالي – فاسيل الليبيري أو مولودية الجزائر.

9. ريمو ستارز النيجيري أو زيلمودجو من جزر القمر – صن داونز الجنوب أفريقي.

10. سيمبا بهورا من زيمبابوي أو نسينزجي من إي سواتيني – جابروني يونايتد البوتسواني أو سيمبا التنزاني.

11. إلجيكو سبور من مدغشقر أو سيلفر ستريكرز الكيني- ويليت بينجيلا الأنجولي أو يانج أفريكانز التنزاني.

12. كوت دور بطل سيشيل أو ستاد أبيدجان الإيفواري – سيركل جواكيم من موريشيوس أو بيترو أتلتيكو الأنجولي.

13. ليوباردز الكونغولي أو بلاك بولز الموزمبيقي – بطل الدوري الكونغولي أو ريفرز يونايتد النيجيري.

14. أفريكان ستارز الناميبي أو فايبرز الأوغندي – باور ديناموز الزامبي أو أسيك الإيفواري.

15. وصيف الدوري الكونغولي أو المريخ السوداني – ليولي البوتسواني – أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

16. دادجي البنيني أو بطل الدوري الليبي – ASCK التوجولي أو نهضة بركان المغربي.

