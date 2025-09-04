الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمود خليل يمثل اتحاد الكرة في ورشة الكاف لتعزيز الشفافية والحوكمة المالية

ورشة الكاف بحضور
ورشة الكاف بحضور محمود خليل، فيتو

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، النسخة الافتتاحية من ورشة العمل الخاصة بالاستراتيجية المالية للاتحادات، وذلك في العاصمة الكينية نيروبي.

وحضر محمود خليل المفوض المالي من الاتحاد المصري لكرة القدم، هذه الورشة ممثلا عن الجبلاية، من واقع خبرته في التعامل مع الاتحاد الدولي لبرامج الدعم المالي والمراجعة المركزية للفيفا لأكثر من عشرين عاما.

وقد فوض الاتحاد المصرى، محمود خليل لحضور ورشة العمل الخاصة باستراتيجية الدعم المالي والحوكمة بما يتماشى مع لوائح الكاف.

وتهدف تلك الورشة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام أموال تطوير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ودعم الاتحادات الأعضاء، وضمان النمو بشكل دائم والتنافسية العالمية والدولية لكرة القدم الإفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف الاتحاد المصري لكرة القدم محمود خليل

مواد متعلقة

موتسيبي: فتح باب الترشح لاستضافة أمم إفريقيا حتى 2035 ومليار دولار لتطوير الكرة الإفريقية

كاف يضاعف مكافآت الأدوار التمهيدية لموسم 2025-2026

كاف يضاعف مكافأة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بنسبة 100%

الأكثر قراءة

وزير المياه الإثيوبي يفضح بلاده، وباحث يكشف كارثة بشرية وقعت في سد النهضة

بعد تفجير ملف جمهورية المستشارين، هل "فيتو" محصنة بفضل ساويرس؟ رد حاسم من عصام كامل (فيديو)

من النيابة إلى الجوازات، السيناريو الكامل لعقوبة الأجنبي المتهم بسرقة السيارات

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

من هو رضا حامد الذي اتهم عادل إمام بطرده من مسرحية "بودي جارد"؟

بعد حدوث هبوط، إدارج كوبري إستانلي بخطة تطوير الإسكندرية بشكل عاجل

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد تحذير الإمارات

عصام الحضري يرد على مثيري الفتن بالدليل (فيديو)

خدمات

المزيد

خطوات تسجيل الرغبات لطلاب المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع الهبرد والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شروط إجابة الدعاء يوم المولد النبوي، تعرف على رأي أهل العلم

ولد الهدى (الحلقة الثانية عشرة)، كان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس

حكم الدعاء في يوم المولد النبوي الشريف؟ وهل يكون مستجابا؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads