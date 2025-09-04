محمود خليل يمثل اتحاد الكرة في ورشة الكاف لتعزيز الشفافية والحوكمة المالية

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، النسخة الافتتاحية من ورشة العمل الخاصة بالاستراتيجية المالية للاتحادات، وذلك في العاصمة الكينية نيروبي.

وحضر محمود خليل المفوض المالي من الاتحاد المصري لكرة القدم، هذه الورشة ممثلا عن الجبلاية، من واقع خبرته في التعامل مع الاتحاد الدولي لبرامج الدعم المالي والمراجعة المركزية للفيفا لأكثر من عشرين عاما.

وقد فوض الاتحاد المصرى، محمود خليل لحضور ورشة العمل الخاصة باستراتيجية الدعم المالي والحوكمة بما يتماشى مع لوائح الكاف.

وتهدف تلك الورشة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام أموال تطوير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ودعم الاتحادات الأعضاء، وضمان النمو بشكل دائم والتنافسية العالمية والدولية لكرة القدم الإفريقية.

