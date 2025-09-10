كاف يحدد موعد مواجهتي مصر وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية

الكرة النسائية، حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد مواجهتي مصر أمام غانا ذهابًا وإيابًا، في المرحلة الثانية لتصفيات كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية، التي تستضيفها المغرب، في شهر مارس من العام المقبل.

موعد مباراتي سيدات مصر وغانا

وتقام مباراة الذهاب في مصر، أحد أيام 22، 23 و24 أكتوبر المقبل، بينما تستضيف غانا مباراة الإياب أحد يومي 27 و28 من الشهر ذاته.

منتخب مصر يتخطى رواندا

وتجاوز منتخب مصر للكرة النسائية نظيره الرواندي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالمرحلة الأولى في التصفيات، بينما تأهل منتخب غانا بشكل مباشر إلى المرحلة الثانية بفضل تصنيفه العالمي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.