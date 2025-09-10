الخميس 11 سبتمبر 2025
كاف يحدد موعد مواجهتي مصر وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية

منتخب الكرة النسائية،
منتخب الكرة النسائية، فيتو

الكرة النسائية، حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد مواجهتي مصر أمام غانا ذهابًا وإيابًا، في المرحلة الثانية لتصفيات كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية، التي تستضيفها المغرب، في شهر مارس من العام المقبل.

موعد مباراتي سيدات مصر وغانا 

وتقام مباراة الذهاب في مصر، أحد أيام 22، 23 و24 أكتوبر المقبل، بينما تستضيف غانا مباراة الإياب أحد يومي 27 و28 من الشهر ذاته.

منتخب مصر يتخطى رواندا

وتجاوز منتخب مصر للكرة النسائية نظيره الرواندي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالمرحلة الأولى في التصفيات، بينما تأهل منتخب غانا بشكل مباشر إلى المرحلة الثانية بفضل تصنيفه العالمي

 

