قبل انطلاق دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، غلق باب القيد غدا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) أن غدًا الأحد، 31 أغسطس 2025، هو الموعد النهائي لتسجيل اللاعبين للدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2025 / 2026.

غلق القيد الأفريقي

ودعا الاتحاد الأندية المشاركة إلى استكمال إجراءات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة.

وأكد CAF أن التسجيل في الموعد المحدد يضمن مشاركة سلسة في البطولتين، اللتين تشهدان منافسة قوية بين أفضل الأندية الأفريقية.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد، الذي يتوقع أن يكون مليئًا بالإثارة والتنافس.

