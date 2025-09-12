القبض على 6 من المتهمين في واقعة مقتل مؤذن قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على 6 أشخاص بينهم المتهم الرئيسي في قتل مؤذن مسجد إثر مشاجرة داخل جزيرة مطيرة، مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بمقتل مؤذن مسجد بطعنات آلة حادة على يد أقاربه في جزيرة مطيرة التابعة لدائرة المركز.

وأوضحت التحريات الأولية أن المجني عليه خ.ك، يبلغ من العمر 57 عامًا، مؤذن مسجد قُتل بعدة طعنات آلة حادة مطواة والمتهمين في الواقعة أبناء خاله بسبب مشادات حدثت خلال ذهابه للمتهمين لحل مشكلة بينهم مع نجل شقيقته فتطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتل المجني عليه.

تم القبض على 6 أشخاص 3 من كل طرف بينهم المتهم الرئيسي بطعن مؤذن المسجد، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

