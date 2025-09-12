الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على 6 من المتهمين في واقعة مقتل مؤذن قنا

فيتو
فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على 6 أشخاص بينهم المتهم الرئيسي في قتل مؤذن مسجد إثر مشاجرة داخل جزيرة مطيرة، مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

 البداية كانت  عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بمقتل مؤذن مسجد بطعنات آلة حادة على يد أقاربه في جزيرة مطيرة التابعة لدائرة المركز.

وأوضحت التحريات الأولية أن المجني عليه خ.ك، يبلغ من العمر 57 عامًا، مؤذن مسجد قُتل بعدة طعنات آلة حادة مطواة والمتهمين في الواقعة أبناء خاله بسبب مشادات حدثت خلال ذهابه للمتهمين لحل مشكلة بينهم مع نجل شقيقته فتطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتل المجني عليه.

تم القبض على 6 أشخاص 3 من كل طرف بينهم المتهم الرئيسي بطعن مؤذن المسجد، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا جزيرة مطيرة جنوب محافظة قنا قنا قوص محافظة قنا

مواد متعلقة

تقديم 16853 خدمة لسيدات قنا ضمن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

الرصاص الطائش في الأفراح يحصد أرواح المعازيم.. مقتل طالب في حفل زفاف بالبحيرة.. مصرع شابين وطفلة في قنا وسوهاج والشرقية.. والأمن ودار الإفتاء يحذران

مقتل مؤذن مسجد على يد أبناء خاله في قنا

تعرف على مناطق قطع الكهرباء في قنا غدا

الأكثر قراءة

الضابط كلبشه في ماسورة الصرف الصحي، تفاصيل سقوط عبده شارون ومعاونيه بحدائق القبة (فيديو)

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة فيديو "أنت فلاح من المنوفية"

زيادة 11 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

اتحاد جدة يكتسح الفتح برباعية في الدوري السعودي

سحب منخفضة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا بالقاهرة والمحافظات

سبب استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري

أول تعليق من شيكابالا بعد توليه رئاسة نادي جي (فيديو)

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع سيراميكا.. الزمالك والإسماعيلي.. انطلاق دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته بالحماية من الحسد والحقد

هل يجوز إخراج قيمة كفارة اليمين مالا؟ الإفتاء ترد

الإفتاء: يجوز بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية بهذا الشرط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads