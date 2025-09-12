الجمعة 12 سبتمبر 2025
مقتل مؤذن مسجد على يد أبناء خاله في قنا

مقتل مؤذن مسجد على يد أبناء خاله في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من كشف تفاصيل واقعة مقتل مؤذن مسجد بطعنات آلة حادة (مطواة) على يد أبناء خاله، في جزيرة مطيرة، بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

وأوضحت التحريات الأولية أن المجني عليه (خ. ك)، يبلغ من العمر 57 عامًا، مؤذن مسجد قُتل بعدة طعنات بمطواة والمتهمين في الواقعة أبناء خاله بسبب مشادات حدثت خلال ذهابه للمتهمين لحل مشكلة بينهم مع نجل شقيقته فتطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتل المجني عليه.

تفاصيل الواقعة 

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بمقتل مؤذن مسجد بطعنات آلة حادة على يد أقاربه في جزيرة مطيرة التابعة لدائرة المركز.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وجار  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

