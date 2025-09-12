مقتل مؤذن مسجد على يد أبناء خاله في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من كشف تفاصيل واقعة مقتل مؤذن مسجد بطعنات آلة حادة (مطواة) على يد أبناء خاله، في جزيرة مطيرة، بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

وأوضحت التحريات الأولية أن المجني عليه (خ. ك)، يبلغ من العمر 57 عامًا، مؤذن مسجد قُتل بعدة طعنات بمطواة والمتهمين في الواقعة أبناء خاله بسبب مشادات حدثت خلال ذهابه للمتهمين لحل مشكلة بينهم مع نجل شقيقته فتطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتل المجني عليه.



تفاصيل الواقعة

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بمقتل مؤذن مسجد بطعنات آلة حادة على يد أقاربه في جزيرة مطيرة التابعة لدائرة المركز.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.