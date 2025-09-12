تقديم 16853 خدمة لسيدات قنا ضمن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، عن نجاح المرحلة الأولى للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في تقديم ١٦٨٥٣ خدمة للمنتفعات، وذلك في مراكز أبوتشت والوقف وقنا وقوص، ضمن إطار مبادرة رئيس الجمهورية " بداية "، وتحت شعار"مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة ".

وأشار صادق إلى تنوع الخدمات الطبية في العيادات الثابتة بالوحدات والمتنقلة بالميادين العامة المقدمة للمواطنين، والتي شملت: الحاصلات على وسائل تنظيم أسرة 7907، تقديم المشورة ل 7659 مواطنا، مترددات 7011، جدد 896، حبوب أحادية 950، حبوب مركبة 4921، لولب نحاسي 193، لولب هرموني 19، كبسولات إمبلانون 481، حقن أحادية 853، حقن مركبة 445، أقراص موضعية 60، سونار 449، كشف نساء 797، كشف باطنة 162 وكشف أطفال 158.

ونبه وكيل الوزارة إلى أن المرحلة الثانية للحملة سوف تنطلق يوم ١٤ وحتى ١٨ من الشهر الجاري في مراكز فرشوط، نجع حمادي، دشنا ومركز قفط،داعيًا المنتفعات للإستفادة من تلك الخدمات التي تقدم جميعها بالمجان للمواطنين.

فما أشارت الدكتورة رانيا راجي، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، إلى تنفيذ شراكة مميزة مع مديرية الأوقاف في عقد ندوات تثقيفية للمترددات خلال الحملة حول القضية السكانية وأهمية تنظيم الأسرة في خلق مجتمع يحظي أفراده بالرعاية الصحية والمجتمعية، مضيفة إلي مشاركة المجلس القومي للسكان وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار ووحدة السكان بالمحافظة في عقد يوم سكاني فعال بوحدة كوم يعقوب بأبوتشت، وتنفيذ عدد من الفعاليات الهامة التي إستفاد من المواطنين.

