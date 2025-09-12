الجمعة 12 سبتمبر 2025
محافظات

تعرف على مناطق قطع الكهرباء في قنا غدا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، بالتنسيق مع قطاع الكهرباء إجراء أعمال الصيانة النصف السنوية على أكشاك الكهرباء المدينة.


ومن المقرر أن يتم فصل التيار الكهربي غدًا السبت الموافق 2025/9/13 م من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الثامنة صباحًا.

 

مناطق قطع الكهرباء بقنا

وسيكون القطع في المناطق التالية: "شارع الجمهورية من الشيخ هرمل إلى السجرات".

وناشدت الوحدة المحلية الأهالي تجهيز احتياجاتهم الأساسية خلال فترة انقطاع الكهرباء، مؤكدة تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والمشكلات الطارئة، لضمان التعامل السريع معها حتى عودة التيار الكهربائي بشكل طبيعي.

