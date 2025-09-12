انخفاض أسعار الفراخ البلدي 5 جنيهات اليوم الجمعة في أسواق الفيوم

شهدت أسواق الفيوم، انخفاض في اسعار الفراخ البلدي، اليوم الجمعة، بلغ الانخفاض 5 جنيهات في الكيلو، بينما استقرت أسعار الفراخ البيضاء بأنواعها عند أسعار الأمس، وتراوحت أسعار الفراخ البلدى الهجبن، إنتاج المزارع ما بين 105 و115 جنيها، أما الفراخ البلدي "الحرة" ما بين 115 و125 جنيها.

وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء، إنتاج المزارع ما بين 70 و77 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي ما بين 65 و70 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 60 و65 جنيها للكيلو، أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 90 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 80، و90 جنيها للكيلو، والبط المولى تربية بيتي 85 جنيها، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 80 و85 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين 120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135 إلي 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 100 جنيه، والبط المسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 155 و170 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

أما أسعار مشتقات الدواجن فقد بلغ سعر كيلو البانيه 165و175 جنيها ، وفي السوبر ماركت 180 جنيها، وكيلو الأوراك ما بين 80 و85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 85 جنيها، كيلو صدور بالعظم 120 جنيها، كيلو الدبابيس110 جنيهات، كيلو شيش طاووق 165 جنيها، كيلو حمام كداب 120 جنيها، كيلو كبدة صافى 120 جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 170 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 170 جنيها، كيلو شاورما ديبورية 100 جنيه، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 170 جنيها، كيلو الأجنحة 50 جنيها، كيلو الهياكل 35 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلي 330 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حدة، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

