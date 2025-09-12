إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي

أصيب 7 أشخاص من بينهم رضيعة، جراء انقلاب سيارة ملاكي بطريق، الإسماعيلية - السويس الصحراوي بالقرب من قرية أبو سلطان.

وكانت الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية أرقام ط ل ف 4834 بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي أمام شركة الأدوية.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة وتحرير المحضر اللازم.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى فايد المركزي.

أسماء المصابين في الحادث

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث حيث تم اسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم واجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين إن المصابين هم كل من خلود محمد عبدالله 25 سنة مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد عبد النعيم محمد 55سنة مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و داليدا عبدالله محمد

تبلغ من العمر 6 أشهر مصابة بجرح قطعى بالسمانة طوله حوالى 5سم سحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، محمد عبدالله محمد 20سنة مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وداليا محمد عبد النعيم 20سنة مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و أمال راشد عبد الكريم 52 سنة مصابة باشتباه كسر بالذراع الايمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و عبدالله احمد عبدالله 27 سنة مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم .

