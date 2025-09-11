الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مش زي اللي موجودين على تيك توك، قصة شاب ينتظر جاره الكفيف لاصطحابه إلى المسجد كل صلاة (صور)

محمود شاب الإسماعيلية،
محمود شاب الإسماعيلية، فيتو

تداول العشرات من رواد التواصل الاجتماعي، في محافظة الإسماعيلية، مقطع فيديو، يظهر شابًّا في مقتبل العمر وهو ينتظر جاره المسن الكفيف، يوميًّا بالقرب من المسجد لاصطحابه للمسجد قبل كل صلاة، مما يؤكد أن في مصر شبابًا مشرفًا وأن كل الموجودين على تيك توك ما هم إلا قلة.

محافظ الإسماعيلية يستقبل السفير محمد العرابي (صور)

نائب محافظ الإسماعيلية: لا أعمال رصف للطرق قبل الانتهاء من كافة المرافق

محمود بطل الفيديو 

ويدعى الشاب الظاهر في الفيديو المتداول "محمود" حيث يخرج كل يوم قبل موعد الأذان بمدة حيث ينتظر المسن بالشارع المقابل للمسجد ليأخذ بيديه إلى باب المسجد، ثم يقوم بإيصاله إلى منزله، ويكرر هذا الفعل خمس مرات يوميًّا حتى في صلاة الفجر. 

 

محمود شاب الإسماعيلية،فيتو
محمود شاب الإسماعيلية،فيتو
محمود شاب الإسماعيلية،فيتو
محمود شاب الإسماعيلية، فيتو

انتشار واسع للفيديو 

ولاقى الفيديو انتشارًا واسعًا بين أهالي محافظة الإسماعيلية، الذين أشادوا بأخلاق الشاب لحسن تصرفه مع الشيخ المسن، حيث تمنى العشرات من المعلقين إن تنتشر مثل هذه التصرفات التي تدل على الرحمة والبر في مجتمعنا. 

 

علاقة الشاب بالمسجد 

وأضاف بعض المعلقين على مقطع الفيديو من أهالي محافظة الإسماعيلية، الذين يعرفون هذا الشاب إنه يحفظ القرآن الكريم، كما أنه يقوم برفع الآذان في المسجد في بعض الأحيان.   

محمود شاب الإسماعيلية،فيتو
محمود شاب الإسماعيلية، فيتو
محمود شاب الإسماعيلية،فيتو
محمود شاب الإسماعيلية، فيتو

وكانت قد التقطت الفيديو إحدى السيدات في محافظة الإسماعيلية من شرفة منزلها، حيث كانت تلاحظ قيام هذا الشاب بذلك التصرف الرائع الذى يدل على حسن الخلق وطيب المنشأ، وقالت:" نحتاج إلى  مثل هذه النماذج الصالحة في مجتمعنا". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية شاب بالإسماعيلية المسجد بطل مساعدة جاره الكفيف

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يستقبل السفير محمد العرابي (صور)

نائب محافظ الإسماعيلية: لا أعمال رصف للطرق قبل الانتهاء من كافة المرافق

جولة سياحية للسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق بالإسماعيلية (صور)

مقتل شاب في مشاجرة بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي مجددا وانخفاض 10 جنيهات في المكرونة والجمبري

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي العدوان الإسرائيلي على قطر وغزة وتطورات الأوضاع في السودان

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads