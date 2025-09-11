مش زي اللي موجودين على تيك توك، قصة شاب ينتظر جاره الكفيف لاصطحابه إلى المسجد كل صلاة (صور)

تداول العشرات من رواد التواصل الاجتماعي، في محافظة الإسماعيلية، مقطع فيديو، يظهر شابًّا في مقتبل العمر وهو ينتظر جاره المسن الكفيف، يوميًّا بالقرب من المسجد لاصطحابه للمسجد قبل كل صلاة، مما يؤكد أن في مصر شبابًا مشرفًا وأن كل الموجودين على تيك توك ما هم إلا قلة.

محمود بطل الفيديو

ويدعى الشاب الظاهر في الفيديو المتداول "محمود" حيث يخرج كل يوم قبل موعد الأذان بمدة حيث ينتظر المسن بالشارع المقابل للمسجد ليأخذ بيديه إلى باب المسجد، ثم يقوم بإيصاله إلى منزله، ويكرر هذا الفعل خمس مرات يوميًّا حتى في صلاة الفجر.

محمود شاب الإسماعيلية،فيتو

محمود شاب الإسماعيلية، فيتو

انتشار واسع للفيديو

ولاقى الفيديو انتشارًا واسعًا بين أهالي محافظة الإسماعيلية، الذين أشادوا بأخلاق الشاب لحسن تصرفه مع الشيخ المسن، حيث تمنى العشرات من المعلقين إن تنتشر مثل هذه التصرفات التي تدل على الرحمة والبر في مجتمعنا.

علاقة الشاب بالمسجد

وأضاف بعض المعلقين على مقطع الفيديو من أهالي محافظة الإسماعيلية، الذين يعرفون هذا الشاب إنه يحفظ القرآن الكريم، كما أنه يقوم برفع الآذان في المسجد في بعض الأحيان.

محمود شاب الإسماعيلية، فيتو

محمود شاب الإسماعيلية، فيتو

وكانت قد التقطت الفيديو إحدى السيدات في محافظة الإسماعيلية من شرفة منزلها، حيث كانت تلاحظ قيام هذا الشاب بذلك التصرف الرائع الذى يدل على حسن الخلق وطيب المنشأ، وقالت:" نحتاج إلى مثل هذه النماذج الصالحة في مجتمعنا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.