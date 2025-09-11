محافظ الإسماعيلية يتفقد مزرعة ومصنع زراعات متطورة بالتل الكبير (فيديو)

قام اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، بزيارة مزرعة ومصنع للزراعات المتطورة بوادي الملاك بمركز ومدينة التل الكبير، وذلك ضمن خطة محافظ الإسماعيلية للاهتمام بالقطاع الزراعي والمزارعين وتلبية احتياجاتهم.

أبرز الحضور خلال الجولة

رافقه خلال الجولة المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، وحسني عيسى رئيس مركز ومدينة التل الكبير، والمهندس شريف السيد العربي مدير عام الشئون الزراعية المساعد، والمهندس عبد الرحمن عثمان مدير عام شئون التعاون الزراعي، والمهندس محمود عبدالقادر مدير عام المكافحة، والمهندس محمد بكر أمين مدير إدارة الإنتاج الحيواني، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استثمارات على مساحة شاسعة

تفقد محافظ الإسماعيلية ومرافقوه إحدى شركات الزراعات المتطورة "مزرعة ومصنع" والشركة مساهمة مصرية تم تأسيسها ( مزارع منذ عام ١٩٩٥ - مصانع منذ عام ١٩٩٨) وتمتلك الشركة واحدًا من أكبر مجمع زراعي صناعي في مصر، يعمل بأحدث المعدات والآلات وتكنولوجيا خطوط الإنتاج المتطورة ويحتوي المجمع على مزارع موالح وفاكهة تصل مساحتها إلى ٧٠٠ فدان، تعمل بأحدث الأساليب العلمية وطرق الري والتسميد والمكافحة الحيوية والأوتوماتيكية بالاستعانة بخبراء واستشاريين مصريين وأجانب.

كما تقوم الشركة بعمل تحاليل دورية للتربة وأوراق الشجر والثمار والمياه بمعامل كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية لتحديد نسب برامج التسميد والمكافحة، مما يجعل منتجها من أجود منتجات مزارع الموالح والفاكهة في مصر، والمزرعة مقسمة إلى مساحات حيث يتم زراعة أشجار البرتقال بجميع أصنافه على مساحة ٥٥٠ فدان والإنتاج السنوي له لا يقل عن ١٠٠٠٠ طن، ومساحة أخرى لزراعة المانجو تبلغ ١٠٥ فدان كما يتم زراعة العنب على مساحة ٤٥ فدان والإنتاج السنوي له لا يقل عن ٢٠٠ طن.

مقومات المصنع

وتقع المصانع على مساحة ٤٤٠٠٠ متر مربع والإنتاج السنوي لهم لا يقل عن ٤٥٠ طن، وتضم محطة لفرز وتدريج وتعبئة الموالح بغرض التصدير والتشغيل السنوي لا يقل عن 20000 طن ومصانع للعصائر والمركزات، والتي تضم مصنع إنتاج عصائر ومركزات البرتقال ومصنع إنتاج مركز معجون الطماطم ومصنع إنتاج عصائر ومركزات الرمان والعنب والتفاح، ومصنع إنتاج عصائر ومركزات المانجو ( لب المانجو / لب الجوافة / لب الخوخ / لب مشمش، ومصنع لتعبئة المنتجات عبارة عن خط تعبئة عصائر PET.

إضافة لخط تعبئة العصائر في عبوات زجاج جميع المقاسات، وخط تعبئة الصلصة في برطمان زجاج جميع المقاسات وتعبئة الكاتشب وخط تعبئة صلصة في علبة صفيح جميع المقاسات وخط تعبئة خل وخط تعبئة مياه (تحت التنفيذ) ووحدات خدمية تضم ثلاجات ومخازن مبردة متطورة لتخزين المواد الغذائية ووحدة إعادة وتدوير المخلفات العضوية ناتج التصنيع وتقليم الأشجار وتصنيعها سماد عضوي.

وقال المحافظ خلال الزيارة: “نسعى لتوسيع الرقعة الزراعية ودعم وتنمية الصناعات الزراعية بالمحافظة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارع والمزارعين وأصحاب المصانع بالتنسيق مع مديريات الزراعة والري والصرف الزراعي”، موجهًا بعقد اجتماع الأسبوع المقبل لحل كافة المشكلات التي تواجه أصحاب المزارع من أجل دعم الاقتصاد المصري وزيادة العمالة بشكل غير مباشر.

وصرح أكرم خلال الجولة أن اليوم شهد زيارة مزارع نموذجية وكيانًا كبيرًا للإنتاج والتصنيع الزراعي يصدر لأكثر من ٢٠ دولة في العالم، موضحا أن الهدف الرئيسي من الزيارة هو الوقوف على إمكانيات المزارع والمصنع وبحث سبل دعم المستثمرين، مؤكدًا على حرص المحافظة على تسهيل وتيسير الإجراءات لهم.

وأشار المحافظ إلى أن القطاع الزراعي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نظرًا لما تمثله الزراعة من أهمية خاصة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة، حيث شهدت العشر سنوات الماضية نهضة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية، ويتمثل هذا الدعم في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة، مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه.

