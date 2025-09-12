الجمعة 12 سبتمبر 2025
حوادث

ضبط 7 عناصر جنائية بتهمة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

غسل 200 مليون جنيه
غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضرباتها لمواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال تقدر بـ200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة.

ضبط شبكة دعارة داخل نادي صحي في النزهة

مصرع 3 عناصر جنائية شديدة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعدة محافظات

تفاصيل القضية

أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام المتهمين السبعة بغسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة مشروعة عليها، واستثمار العائدات غير القانونية في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات.

وقدرت الممتلكات المتحصلة من النشاط الإجرامي بمبلغ يقارب 200 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

