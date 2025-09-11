الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حملة أمنية في أسوان تستهدف ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة

مخدرات
مخدرات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة مكبرة لضبط متاجرى المواد المخدرة وحائزي لأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام فى أسوان.

 

أسفرت الحملة عن نتائج إيجابية، منها: ضبط قضايا مخدرات: تم ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، شملت أكثر من 7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش، 3 كيلوجرامات لمخدر البانجو، وكمية لمخدر الشابو.


ضبط أسلحة نارية: تم ضبط 4 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص"، شملت 2 بندقية آلية، بندقية خرطوش، فرد محلي، وعدد من الطلقات.


تنفيذ أحكام قضائية: تم تنفيذ 815 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

هذه الحملة تأتي في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة استهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية المواد المخدرة والأسلحة النارية قضايا مخدرات أسوان

مواد متعلقة

مصرع شاب أسفل عجلات القطار بمحطة كوم أمبو شمال أسوان

مصرع طفل وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان

الأكثر قراءة

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

مصرع عامل وإصابة آخر بعد سقوطهما من أعلى سقالة في الإسكندرية

لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads