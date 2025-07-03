أبرزها تجنب غسله كثيرا، نصائح للعناية بالشعر المصبوغ

نصائح للعناية بالشعر المصبوغ، يُعتبر صبغ الشعر من أكثر الوسائل التي تستخدمها النساء للتجديد وتغيير الإطلالة وإبراز الشخصية، خاصة مع ظهور الشعر الأبيض.



لكن الشعر المصبوغ يحتاج إلى عناية خاصة للحفاظ على لونه وجودته وصحته، خاصة وأن المواد الكيميائية المستخدمة في الصبغات تؤثر بشكل مباشر على بنية الشعر، وقد تؤدي إلى تلفه أو جفافه أو فقدان لمعانه بمرور الوقت.



أوضحت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن الشعر المصبوغ يتطلب عناية دقيقة للحفاظ على صحته وجاذبيته، والمفتاح الأساسي هو الترطيب، وتقليل العوامل التي تضر بالشعر.



أضافت خبيرة العناية بالشعر، أنه باستخدام المنتجات المناسبة والعناية الداخلية والخارجية، يمكن للشعر المصبوغ أن يحتفظ بجماله وتألقه لفترة طويلة، ويظل تاجًا يعبر عن جمال المرأة وتجددها وثقتها بنفسها.



نصائح للعناية بالشعر المصبوغ



العناية بالشعر المصبوغ

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالشعر، مجموعة من النصائح الفعالة للعناية بالشعر المصبوغ، لضمان بقائه صحيًا، قويًا، ولامعًا لأطول فترة ممكنة.

1. اختيار نوع صبغة مناسبة وعالية الجودة

البداية تكون دائمًا من اختيار نوع الصبغة. من الأفضل استخدام الصبغات الخالية من الأمونيا، خاصة لمن لديهن فروة رأس حساسة أو شعر ضعيف. الصبغات التي تحتوي على مكونات طبيعية أو مغذية مثل الزيوت النباتية، الكيراتين، أو البروتين تكون ألطف على الشعر وأقل ضررًا.

2. تأجيل غسل الشعر بعد الصبغة

من أهم القواعد بعد صبغ الشعر هي الانتظار لمدة 48 إلى 72 ساعة قبل غسله. خلال هذه الفترة، تثبت الصبغة على خصلات الشعر، ويساعد هذا التأخير على إطالة عمر اللون وتقليل بهتانه السريع.

3. استخدام شامبو وبلسم مخصصين للشعر المصبوغ

ينصح دائمًا باختيار شامبو وبلسم خاص بالشعر المصبوغ، إذ تكون هذه المنتجات مصممة خصيصًا للحفاظ على اللون من التلاشي السريع، كما تحتوي على مكونات ترطيب قوية تعالج جفاف الشعر الناتج عن الصبغة. تجنبي استخدام الشامبو القاسي أو الذي يحتوي على الكبريتات (Sulfates)، لأنها تزيل الزيوت الطبيعية وتُضعف اللون.

4. تقليل عدد مرات غسل الشعر

الإفراط في غسل الشعر المصبوغ يُسرّع من فقدان اللون ويجفف الخصلات. الأفضل هو غسل الشعر مرتين فقط في الأسبوع، ويمكن استخدام الشامبو الجاف بين الغسلات للحفاظ على نظافة الشعر دون التأثير على اللون.

5. تجنب الماء الساخن أثناء غسل الشعر

غسل الشعر بالماء الساخن يفتح مسام الشعرة ويساعد على خروج اللون منها بشكل أسرع. لذلك، يُفضل استخدام الماء الفاتر أو البارد عند غسل الشعر المصبوغ، حيث يساعد في غلق المسام والحفاظ على اللون داخل الشعر.

6. الترطيب العميق والماسكات الأسبوعية

الشعر المصبوغ يفقد كثيرًا من ترطيبه الطبيعي، لذلك يحتاج إلى تعويض مكثف. يُنصح بعمل ماسك ترطيب عميق مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا. يمكن استخدام ماسكات جاهزة تحتوي على زيوت مثل الأرجان أو الجوجوبا أو زيت جوز الهند، كما يمكن تحضير ماسكات منزلية طبيعية مثل:

ماسك الزبادي والعسل: لترطيب وتغذية الشعر.

ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون: لإصلاح التلف وزيادة اللمعان.

ماسك البيض والزبادي: لتقوية الشعر واستعادة البروتين.

الشعر المصبوغ

7. الحماية من أدوات التصفيف الحرارية

أدوات تصفيف الشعر مثل المكواة والسيشوار تسبب تلفًا إضافيًا للشعر المصبوغ وتُفقده لونه ولمعانه. إن كنتِ مضطرة لاستخدامها، فاحرصي على استخدام سيروم أو بخاخ حماية من الحرارة قبل التصفيف. ويفضل عمومًا تقليل استخدامها قدر الإمكان.

8. قص أطراف الشعر بانتظام

قص أطراف الشعر كل 6 إلى 8 أسابيع يساعد على التخلص من الأطراف المتقصفة والتالفة، ويمنح الشعر مظهرًا صحيًا ويقلل من فرص امتداد التلف إلى باقي الشعر، ما يحافظ على جمال لون الصبغة وشكل التسريحة.

9. تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس

أشعة الشمس فوق البنفسجية تؤثر على لون الشعر وتُبهته بسرعة. لحماية الشعر المصبوغ، ينصح باستخدام منتجات تحتوي على عامل حماية من الشمس (UV Protection)، أو تغطية الشعر بقبعة أو وشاح عند التعرض المباشر للشمس، خاصة في فصل الصيف.

10. الاهتمام بالتغذية الصحية

العناية بالشعر لا تتوقف عند المنتجات الخارجية، بل تشمل أيضًا التغذية السليمة. تأكدي من تناول أطعمة غنية بالبروتين، والفيتامينات مثل B7 (البيوتين)، وE وA، والمعادن مثل الزنك والحديد، فهي تقوي الشعر من الداخل وتعزز صحته ولمعانه.

11. تجنب الصبغات المتكررة

تكرار صبغ الشعر بفواصل زمنية قصيرة يعرضه للتلف الشديد. حاولي ترك فترة بين كل صبغة وأخرى لا تقل عن 6 إلى 8 أسابيع، وإذا كنتِ ترغبين في التجديد خلال هذه الفترة، يمكن اعتماد "تونر" خفيف أو استخدام شامبو ملون غير دائم.

12. عدم استخدام المنتجات التي تحتوي على الكحول

بعض أنواع الجل والمثبتات ومنتجات تصفيف الشعر تحتوي على كحول، وهي مكونات تسبب جفاف الشعر المصبوغ بشكل كبير. يفضل قراءة المكونات واختيار البدائل الخالية من الكحول للحفاظ على رطوبة الشعر.

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