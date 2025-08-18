وصفة مغذية وسهلة التحضير، طريقة عمل كبد الفراخ

طريقة عمل كبد الفراخ من الأكلات الشعبية السهلة والسريعة التحضير التي تحظى بمكانة خاصة في المطبخ المصري والعربي. فإلى جانب طعمها المميز.

تحتوي الكبدة على قيمة غذائية عالية تجعلها خيارًا مثاليًا للأسر التي تبحث عن وجبة مشبعة واقتصادية في الوقت نفسه.





وتتميز كبد الفراخ عن كبدة البقر أو الجاموس بسهولة هضمها وطراوة نسيجها، فضلًا عن إمكانية طهيها بطرق متعددة تناسب مختلف الأذواق.



القيمة الغذائية لكبد الفراخ

قبل الدخول في تفاصيل طرق الطهي، من المهم الإشارة إلى أن كبد الفراخ مصدر غني بالحديد، وهو العنصر الأساسي للوقاية من الأنيميا.

كما تحتوي على نسبة عالية من فيتامين "أ" الضروري لصحة العيون والمناعة، وفيتامين "ب12" الذي يدعم تكوين خلايا الدم الحمراء ويحسن وظائف الأعصاب.



إلى جانب ذلك، تزود الجسم بالبروتين الحيواني عالي الجودة والعديد من المعادن مثل الزنك والسيلينيوم والنحاس.

لكن يُنصح بعدم الإفراط في تناولها، خاصة لمرضى الكوليسترول، إذ تحتوي على نسبة مرتفعة منه نسبيًا.



طريقة عمل كبد الفراخ بالخطوات

تُعد كبدة الفراخ طبقًا سريع التحضير لا يستغرق أكثر من نصف ساعة، وتختلف النكهات باختلاف الإضافات. فيما يلي الطريقة الأساسية الأكثر شهرة:

المكونات:

نصف كيلو من كبد الفراخ منظف جيدًا.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو سمن بلدي.

2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعمًا.

4 فصوص ثوم مهروس.

2 ثمرة فلفل أخضر حامي أو رومي حسب الرغبة.

ملح وفلفل أسود.

رشة كمون مطحون.

عصير ليمونة.

بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة التحضير:

تُغسل كبد الفراخ جيدًا بالماء والدقيق والخل، ثم تُصفى.

في طاسة على النار، يُسخن الزيت ويُضاف البصل حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا فاتحًا.

يُضاف الثوم المفروم والفلفل ويُقلب جيدًا.

تُضاف الكبدة وتقلب بسرعة على نار عالية حتى يتغير لونها.

يُضاف الملح والفلفل والكمون، وتُترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق فقط حتى تنضج.

تُرفع عن النار ويُضاف عصير الليمون ويُرش البقدونس للتزيين.

يمكن تقديمها مع الخبز البلدي الساخن أو إلى جانب الأرز الأبيض.

طرق متنوعة لتحضير كبد الفراخ

كبد الفراخ بالفلفل الحار

رغم أن الطريقة التقليدية شائعة جدًا، إلا أن هناك تنويعات مختلفة يمكن تحضيرها لتجديد المائدة وإرضاء جميع الأذواق:

1- كبد الفراخ الإسكندراني:

تشتهر هذه الطريقة في مطاعم الإسكندرية، حيث تُطهى الكبدة مع كمية كبيرة من الفلفل الحامي والثوم والخل، مما يمنحها نكهة قوية وحارة مميزة. ويُقدم الطبق غالبًا داخل سندوتشات مع سلطة الطحينة.

2- كبد الفراخ بالطماطم:

يُضاف عصير الطماطم أو الطماطم المبشورة إلى الكبدة أثناء الطهي، مع قليل من الكزبرة الجافة، لتتحول الوصفة إلى صوص غني يمكن تناوله مع الأرز أو المكرونة.

3- كبد الفراخ بالبطاطس:

تُقطع البطاطس مكعبات صغيرة وتُقلى نصف قلية، ثم تُضاف إلى الكبدة أثناء الطهي. هذه الطريقة تمنح الطبق قيمة غذائية أعلى وتشبع أكبر، وتناسب الأطفال الذين لا يفضلون الكبدة وحدها.

4- كبد الفراخ بالزبدة والثوم:

يُستبدل الزيت بالزبدة وتُطهى الكبدة مع كمية أكبر من الثوم والبقدونس، مما يمنحها طعمًا مختلفًا يميل إلى النكهة الأوروبية.

كبد الفراخ المشوية

5- كبد الفراخ المشوية:

يمكن تتبيل الكبدة بالليمون والثوم والبهارات، ثم تُشوى على الفحم أو في الفرن. هذه الطريقة صحية أكثر لأنها تقلل نسبة الدهون، كما تضيف مذاقًا مميزًا مدخنًا.

نصائح لنجاح الوصفة

لا يجب طهي الكبدة لفترة طويلة حتى لا تجف وتصبح قاسية. يكفي 10-12 دقيقة فقط.

إضافة عصير الليمون في نهاية الطهي يحافظ على الطعم ويُقلل من زفارة الكبدة.

غسل الكبدة بالخل والدقيق يساعد على إزالة أي روائح غير مرغوبة.

يمكن تتبيل الكبدة قبل الطهي بساعة في الثلاجة لتعزيز النكهة.

للحصول على وجبة متوازنة، يُفضل تقديم الكبدة بجانب طبق من السلطة الخضراء أو الأرز بالشعرية.

الفوائد الصحية والاعتدال مطلوب

رغم أن كبد الفراخ كنز غذائي، إلا أن الاعتدال في تناولها ضروري. فهي مفيدة للنساء الحوامل لمحتواها العالي من الحديد، كما تعزز نمو الأطفال. لكنها قد تكون غير مناسبة بكثرة لمرضى الكبد أو من يعانون ارتفاع الكوليسترول. لذا يُفضل تناولها مرة أو مرتين أسبوعيًا فقط.



