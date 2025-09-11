مندوب فرنسا بمجلس الأمن: الهجوم الإسرائيلي على ‎قطر انتهاك صارخ للقانون الدولي

قال مندوب فرنسا بمجلس الأمن مساء اليوم الخميس إن الهجوم الذي نفذته إسرائيل على ‎قطر ليس مقبولا على الإطلاق.

الهجوم الإسرائيلي على ‎قطر يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي

وأضاف أن الهجوم الإسرائيلي على ‎قطر يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأستكمل أن نرحب بجهود ‎قطر المضنية في التوسط لإنهاء الحرب في غزة.

هجوم إسرائيل انتهاك صارخ لسيادة ‎قطر

من جهتها، قالت مندوبة المملكة المتحدة بمجلس الأمن مساء اليوم الخميس: “ندين بشكل واضح ضربات إسرائيل على ‎الدوحة ونتضامن بالكامل مع دولة ‎قطر”.

وأضافت مندوبة المملكة المتحدة بمجلس الأمن: “قطر كانت دوما وسيطا للسلام في الشرق الأوسط”.

وتابعت مندوبة المملكة المتحدة بمجلس الأمن: هجوم إسرائيل انتهاك صارخ لسيادة ‎قطر وينذر بمزيد من التصعيد بالمنطقة.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على ‎قطر.

