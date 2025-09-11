مندوب فرنسا بمجلس الأمن: الهجوم الإسرائيلي على قطر انتهاك صارخ للقانون الدولي
قال مندوب فرنسا بمجلس الأمن مساء اليوم الخميس إن الهجوم الذي نفذته إسرائيل على قطر ليس مقبولا على الإطلاق.
الهجوم الإسرائيلي على قطر يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
وأضاف أن الهجوم الإسرائيلي على قطر يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وأستكمل أن نرحب بجهود قطر المضنية في التوسط لإنهاء الحرب في غزة.
هجوم إسرائيل انتهاك صارخ لسيادة قطر
من جهتها، قالت مندوبة المملكة المتحدة بمجلس الأمن مساء اليوم الخميس: “ندين بشكل واضح ضربات إسرائيل على الدوحة ونتضامن بالكامل مع دولة قطر”.
وأضافت مندوبة المملكة المتحدة بمجلس الأمن: “قطر كانت دوما وسيطا للسلام في الشرق الأوسط”.
وتابعت مندوبة المملكة المتحدة بمجلس الأمن: هجوم إسرائيل انتهاك صارخ لسيادة قطر وينذر بمزيد من التصعيد بالمنطقة.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على قطر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا