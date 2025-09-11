الجزائر أمام مجلس الأمن: متى سيتمكن المجتمع الدولي من كبح وردع إسرائيل؟

قال المندوب الجزائري بمجلس الأمن الدولي مساء اليوم الخميس: العالم يشاهد ما يحدث في غزة ويشعر بالعجز ولم يكف السلطات الإسرائيلية ما تحدثه من مأساة في القطاع فضربت بلدا وسيطا.

الجزائر تندد بأشد العبارات بالهجوم الذي استهدف العاصمة القطرية

وأضاف المندوب الجزائري بمجلس الأمن: نلتقي مجددا في أعقاب عمل خطير وغير قانوني آخر ارتكبته السلطات الإسرائيلية.. الجزائر تندد بأشد العبارات بالهجوم الذي استهدف العاصمة القطرية.

وتابع المندوب الجزائري بمجلس الأمن: الهجوم على ‎قطر استهدف وسيطا يستحق الثناء على عمله بلا كلل لإحلال السلام.. الهجوم على ‎قطر يثبت أن السلطات الإسرائيلية غير معنية إلا باستمرار الحرب.

الهجوم على ‎قطر ليس دليل قوة بل دليل جنون

وأختتم المندوب الجزائري بمجلس الأمن: الهجوم على ‎قطر ليس دليل قوة بل دليل جنون وهو سلوك متطرف يشجعه الإفلات من العقاب.. متى سيتمكن المجتمع الدولي من كبح التصعيد وردع المحتل.. على المجلس فرض تدابير لردع المعتدين ووقف إفلاتهم من العقاب.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على ‎قطر.

