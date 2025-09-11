الجمعة 12 سبتمبر 2025
مجلس الأمن يستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على قطر

أصدر أعضاء مجلس الأمن الدولي، بيانا اليوم الخميس، أعربوا فيه عن استنكارهم الاعتداءات الإسرائيلية على قطر.

وأكد مجلس الأمن الدولي في بيانه، دعمه لسيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، مؤكدًا دعمه جهود الوسطاء ودعى إسرائيل وحماس لاغنتام فرصة السلام.

وأشار أعضاء المجلس في بيانهم  إلى تضامنهم مع قطر، مشددين على أهمية خفض التصعيد في المنطقة.

 

