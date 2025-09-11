الخميس 11 سبتمبر 2025
خارج الحدود

باكستان أمام مجلس الأمن: العدوان على ‎قطر اعتداء على الدبلوماسية وسابقة خطيرة

مجلس الأمن الدولي،
مجلس الأمن الدولي، فيتو

قال المندوب الباكستاني بمجلس الأمن الدولي: “ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي غير القانوني وغير المبرر على دولة ‎قطر”.

 

العدوان الإسرائيلي غير القانوني وغير المبرر على دولة ‎قطر

وأضاف المندوب الباكستاني بمجلس الأمن: العدوان الإسرائيلي يشكل جزءا من سلسلة أفعال إسرائيلية تقوض الأمن والاستقرار.. الفعل الإسرائيلي غير المسئول يعكس تجاهل إسرائيل المنهجي للقانون الدولي.

 

العدوان الإسرائيلي على ‎قطر يؤسس لسابقة خطيرة على الساحة الدولية

وتابع: العدوان الإسرائيلي على ‎قطر يؤسس لسابقة خطيرة على الساحة الدولية ويثبت عزم إسرائيل على القضاء على جميع فرص السلام.

واستطرد: عدوان إسرائيل ضربة لجهود الوساطة القطرية التي حظيت بتقدير مجلس الأمن بالكامل.. العدوان على ‎قطر ليس هجوما فقط على دولة ذات سيادة بل اعتداء على الدبلوماسية.

ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على ‎قطر.

