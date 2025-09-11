باكستان أمام مجلس الأمن: العدوان على قطر اعتداء على الدبلوماسية وسابقة خطيرة
قال المندوب الباكستاني بمجلس الأمن الدولي: “ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي غير القانوني وغير المبرر على دولة قطر”.
العدوان الإسرائيلي غير القانوني وغير المبرر على دولة قطر
وأضاف المندوب الباكستاني بمجلس الأمن: العدوان الإسرائيلي يشكل جزءا من سلسلة أفعال إسرائيلية تقوض الأمن والاستقرار.. الفعل الإسرائيلي غير المسئول يعكس تجاهل إسرائيل المنهجي للقانون الدولي.
العدوان الإسرائيلي على قطر يؤسس لسابقة خطيرة على الساحة الدولية
وتابع: العدوان الإسرائيلي على قطر يؤسس لسابقة خطيرة على الساحة الدولية ويثبت عزم إسرائيل على القضاء على جميع فرص السلام.
واستطرد: عدوان إسرائيل ضربة لجهود الوساطة القطرية التي حظيت بتقدير مجلس الأمن بالكامل.. العدوان على قطر ليس هجوما فقط على دولة ذات سيادة بل اعتداء على الدبلوماسية.
ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على قطر.
