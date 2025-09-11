أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

عبر المطرب أحمد سعد، عن سعادته بلقاء الإعلامية منى الشاذلي عبر برنامج "معكم" المذاع على قناة "أون"، قائلا:"لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة"، لتدخل الإعلامية في نوبة ضحك.

سعادة أحمد سعد بلقاء منى الشاذلي

وأضاف:"بصراحة كان نفسي أقعد على الكرسي ده.. وجزء من معرفتي بنجاحي هو جلوسي على هذا الكرسي، وحياة ربنا بقول اللي في قلبك ليكي يا منى الشاذلي".



وتابع:"الفضل لربنا وتوفيق ربنا في نجاحي برحلتي ومشواري الفني، خاصة الفترة الأخيرة".

نقطة ضعف أحمد سعد ونقاط قوته وسر نجاح أغانيه الأخيرة

وأشار أحمد سعد:"السنة اللي قبل اللي فاتت كان فيها مشاكل كتير والناس خارجة من مشكلات وضغوط وحزن، وقلبي مع جيل التسعينات من كورونا لحروب لظروف صعبة فقلبي معاهم بجد، وعلشان كده قلت لازم نخرج من الحالة دي بأغاني تحاول تفرح الناس وتبسطهم، وأنا عندي نقاط القوة أني جاي أهزر في الدنيا دي وماشي، وتاني حاجة إني بغني كويس فقلت نعمل أغاني جديدة ونبسطهم، ولبسي الغريب هو نقطة ضعفي".

وتابع:"لبسي الغريب في حفلاتي نقطة ضعفي، وأنا بعشق اتريق على نفسي، وخفة دم المصريين مش معقولة والواحد وصل لدرجة أنه عايز يضحك على نفسه، ومرة واحد قابلني قالي مبسوط جدًا إني شوفتك والله مبحبش غير اتنين في حياتي محمد فؤاد وعمرو دياب فضحكت، ودي لذاذة المصريين وروحهم الحلوة".

