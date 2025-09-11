أحمد سعد يكشف قصة طريفة عن إطلالة الجيبة القصيرة ونضارة الساحل (فيديو)

قال المطرب أحمد سعد: "خلال حفل الساحل الشمالي كنت لابس نضارة فقبل ما أي حد يقولي حاجة أو يعلق أو ينتقد قلت لهم والله أنا لابسها ومش شايف أي حاجة بس هي لازم عشان الشو والشغل، بس أنا مش شايفكم، والمهم نظهر بشكل كويس، والطاقية اللي كنت لابسها جايبها من المدينة المنورة من آخر عمرة".

نظارة أحمد سعد في حفل الساحل الشمالي

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "والله مكنتش شايف حد من الجمهور بسبب النضارة بس هما كانوا شايفيني".

سر ملابس أحمد سعد الغريبة في حفلاته

وتابع: "الشو الغنائي حاجة والحياة العادية حاجة تانية، أما بالنسبة للجيبة الشورت المقطعة الدنيا اللي كنت لابسها في إحدى الحفلات والله العظيم قبلها مرضتش ألبس الجيبة التانية القصية ده أنا قلت اللي لبستها سرحت شوية، بس بجد هي دي الموضة يا جماعة".

وواصل: "الأغاني بتاعتي بسيطة وخفيفة وتوقعت إن الناس خارجة من مشاكل ومش لازم أسمعها أغاني صعبة مكلكعة وحزينة، مش هيقبلوها، أنا عايز أخرج الناس من حالة الحزن".



