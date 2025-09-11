الخميس 11 سبتمبر 2025
تعديل جداول وإلغاء بعض القطارات على خط "محرم بك - الحمام" والعكس

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل جداول مسير بعض القطارات على خط محرم بك / الحمام والعكس , حيث تقرر اعتبارًا من غد الجمعة الموافق 12 / 9 / 2025 تعديل جداول مسير قطارات أرقام ( 4225 – 4226 – 4227 ) ركاب الحمام / محرم بك والعكس بنفس التركيب وطبقًا للجداول المرفقة.

 وكذلك إيقاف تشغيل قطاري ( 4228 - 4229 ) ركاب  محرم بك / الحمام والعكس  ، على أن يتم تشغيل قطارى ( 4224 – 4227 ) أيام الجمع والعطلات الرسمية، ويترتب على ذلك تعديل جدول قطار 300  ركاب محرم بك / مرسى مطروح طبقًا للجدول المرفق. 

وأكدت الهيئة أنها لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وذلك في ظل الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا وهو ما أحدث نقلة النوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة.

 

الهيئة القومية لسكك حديد مصر القومية لسكك حديد مصر العطلات الرسمية محرم بك مرسي مطروح سكك حديد مصر

