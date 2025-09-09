الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
أخبار مصر

تداول 15 ألف طن بضائع و802 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (9) سفن، وتم تداول (15000) طن بضائع و(802) شاحنة و(139) سيارة. 

 

معدل تداول الحاويات 

 شملت حركة الواردات (6000) طن بضائع و(504) شاحنة و(89) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (9000) طن بضائع و(298) شاحنة و(50) سيارة.

 

حركة السفن والبضائع بموانئ البحر الأحمر

يستعد  ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ALcudia Express بينما تغادر السفينة Poseidon Express فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Belagos Express،  poseidon Express وغادرت السفينة ALcudia Express. 

شهد ميناء نويبع تداول (3000) طن بضائع و(260) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آور، آيلة.


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1350 راكبا. 

