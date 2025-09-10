انتظام حركة المترو على جميع الخطوط والدفع بقطارات إضافية لتقليل الزحام

أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أن حركة المترو بالخطوط الثلاثة منتظمة بشكل كامل.



وأوضح المصدر أن محطة الشهداء شهدت بعض الزحام، لكن إدارة المترو دفعت على الفور بقطارات إضافية لاستيعاب الركاب وتقليل التكدس.



وأضاف المصدر أنه يتم مراقبة جميع المحطات بطرق متعددة لضمان سرعة اتخاذ القرار المناسب والدفع بالقطارات الإضافية عند الحاجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.