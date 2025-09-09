أخبار مصر اليوم: بالأرقام، الزيادات المقترحة لشرائح الكهرباء الجديدة، قواعد تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025 بين الكليات والمعاهد، السيسي: نتضامن مع قطر وندعم ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لإقرار الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك ضمن خطة الوزارة لمواجهة ارتفاع تكلفة الإنتاج والتشغيل.

شدد الرئيس السيسي على تضامن مصر الكامل، قيادةً وشعبًا، مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باعتباره عدوانًا استفزازيًا على سيادة دولة عربية شقيقة، وتهديدًا غير مقبول لأمنها وسلامتها ووحدة أراضيها. كما أكد الرئيس دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إغلاقها إحدى مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان بمنطقة طناش بالوراق في محافظة الجيزة، لعدم حصوله على ترخيص قانوني ومخالفته الاشتراطات الصحية والقانونية، مما يهدد سلامة المرضى.

تقليل الاغتراب 2025.. يترقب طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025، خاصة بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

أدان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدّة العدوان الإرهابي الذي استهدف عددًا من قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في دولة قطر الشقيقة، مؤكدًا أن هذا الهجوم الغاشم يكشف بوضوح عن نوايا الاحتلال ومخططاته في نشر الفوضى وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بدء العمل بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر يوم السبت القادم الموافق 13 من سبتمبر ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 17 من سبتمبر 2025م.

دفع الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الـ 33، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025، أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لقبول طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

