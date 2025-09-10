الأربعاء 10 سبتمبر 2025
تداول 15 ألف طن بضائع و730 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 730 شاحنة و116 سيارة.

 شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 442 شاحنة و76 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 288 شاحنة و40 سيارة. 


استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة poseidon Express بينما تغادر السفينة Belagos Express فيما استقبل الميناء  أمس السفينة Alcudia Express وغادرت السفينة poseidon Express.

 شهد ميناء نويبع تداول 3800 طن بضائع و288 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1500 راكب.
 

