تداول 15 ألف طن بضائع و730 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 730 شاحنة و116 سيارة.

شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 442 شاحنة و76 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 288 شاحنة و40 سيارة.



استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة poseidon Express بينما تغادر السفينة Belagos Express فيما استقبل الميناء أمس السفينة Alcudia Express وغادرت السفينة poseidon Express.

شهد ميناء نويبع تداول 3800 طن بضائع و288 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1500 راكب.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.