طريقة عمل الكوسة بالبشاميل، فى خطوات بسيطة بمذاق مميز

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل، الكوسة بالبشاميل من الأطباق الشهيرة التى لها عشاق كثيرون لمذاقها المميز وهى فكرة جيدا العازفين عن تناول الكوسة بالطرق التقليدية.

وطريقة عمل الكوسة بالبشاميل، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الكوسة بالبشاميل.

مكونات عمل الكوسة بالبشاميل:-

كيلو ونصف كوسة

نصف كيلو لحم مفروم

نصف كيلو بصل مفروم

ملح

فلفل أسود

زبد

رشة قرفة

حبهان بودر

رشة جوزة الطيب

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بهارات لحم

للبشاميل

3 ملاعق دقيق

3 ملاعق زبد

5 كوب لبن حليب

2 مكعب مرق

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل:-

- نقطع الكوسة حلقات بيضاوية ونحمرها فى الزبد حتى يحمر لونها.

ثم ننشلها من المقلاة ومكانها نضع الزبدة ونشوح اللحم حتى يتغير لونها ثم نضيف البصل ونقلب حتى يذبل ثم نضيف التوابل مع ربع كوب ماء ونهدئ النار حتى تمام النضج.

ثم نحضر مقلاة ونضعها على النار ونضع بها ونحمر الدقيق جيدا حتى يحمر لونها.

ثم نضيف اللبن الحليب الدافئ تدريجيا مع التقليب السريع، على النار الهادئة حتى يغلظ القوام.

ثم نتبل البشاميل وترفعه من على النار، مع مراعاة أن البشاميل هنا يجب أن يكون خفيف على عكس الذى يتم تحضيره لعمل المكرونة البشاميل.

ثم نشعل الفرن ونتركه يسخن.

ونحضر صينية فرن ونصب بها القليل من البشاميل، ثم نرص طبقة من الكوسة، وفوقها طبقة اللحم، ثم طبقة من الكوسة.

ثم نصب البشاميل وندخلها الفرن حتى يحمر لونها.

ثم نخرجها وتقطع وتقدم ساخنة، بجانب الأرز بالشعيرية والسلطة الخضراء.

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل، فيتو

فوائد الكوسة

وللكوسة فوائد عظيمة منها:-

احتواء الكوسة على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، تجعل الكوسة تعزز الهضم الصحي، كما أنها غنية بالماء، ولذلك فهي تعالج الإمساك، وتساعد على تحرك الطعام عبر أمعائك بسهولة أكبر، مما يقلل من خطر الإمساك.

كما تعمل الألياف القابلة للذوبان على تغذية البكتيريا المفيدة التي تعيش في أمعائك. وفي المقابل، تنتج هذه البكتيريا الصديقة أحماض دهنية قصيرة السلسلة تغذي خلايا الأمعاء.

قد تساعد الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة في تقليل الالتهاب وأعراض بعض اضطرابات الأمعاء، مثل متلازمة القولون العصبي، ومرض كرون، والتهاب القولون التقرحي.

كوب واحد من الكوسة النيئة المفرومة مع القشر، يحتوي على 21 سعرة حرارية فقط. نظرًا لأنك تحصل على الكثير من العناصر الغذائية مقابل تلك السعرات الحرارية، فهي تعتبر غنية بالعناصر الغذائية

فتحتوي الكوسة على الفيتامينات والمواد المغذية الموجودة في قشورها تحديدا، فلذلك يجب عدم تقشير الكوسة، لأنها ليست مليئة بفيتامين C وفيتامين B6 فحسب، ولكنها توفر مصدرًا جيدًا للألياف، والتي يمكن أن تساعد في عملية الهضم المنتظمة، وتشعرك بالشبع لفترة أطول. لذلك فهي الأفضل في أي نظام للتخلص من الوزن الزائد.