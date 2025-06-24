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طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة في خطوات بسيطة

المسقعة باللحمة المفرومة،
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طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة، المسقعة باللحمة المفرومة من الأكلات المصرية الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وطريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل فهى أكلة لذيذة ومغذية.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة.

مكونات عمل المسقعة باللحمة المفرومة:

2 حبة كبيرة من الباذنجان الرومي

2 حبة بطاطس (اختياري)

1 حبة فلفل رومي (أخضر أو ألوان)

زيت غزير للقلي

ملح

للحشوة:

½ كيلو لحمة مفرومة

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مهروس

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ثمرة طماطم مبشورة أو مضروبة في الخلاط

بهارات (ملح – فلفل أسود – قرفة – جوزة الطيب – بابريكا)

ملعقة كبيرة زيت

للوجه:

كوب عصير طماطم

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

رشة سكر

رشة ملح وفلفل

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة 
طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة 

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة:

  • يغسل الباذنجان ويقطع إلى شرائح متوسطة السمك.
  • يرش بقليل من الملح ويترك لمدة 15 دقيقة لتقليل امتصاص الزيت.
  • يقلى في زيت ساخن حتى يتحمر، ثم يوضع على ورق مطبخ لامتصاص الزيت.
  • تقلى شرائح البطاطس والفلفل بنفس الطريقة (إذا كنت ترغبين في إضافتهم).
  • في طاسة على النار، يوضع قليل من الزيت ويضاف البصل ويقلب حتى يذبل.
  • يضاف الثوم، ثم اللحمة وتقلب حتى يتغير لونها.
  • تضاف البهارات والصلصة والطماطم المبشورة وتترك حتى تتسبك ويجف الماء.
  • ترفع من على النار وتترك جانبا.
  • في وعاء، يوضع عصير الطماطم مع الصلصة والملح والفلفل ورشة سكر، ويطهى على نار هادئة حتى يصبح سميكا بعض الشيء.
  • في صينية فرن، توضع طبقة من الباذنجان، ثم طبقة من اللحمة المفرومة، ثم طبقة من البطاطس أو الفلفل إن وجد.
  • تكرر الطبقات حتى تنتهي المكونات.
  • يصب صوص الطماطم فوق الطبقات حتى يغطي الوجه.
  • تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30–40 دقيقة، حتى تتجانس الطبقات ويتحمر الوجه قليلا.
  • يمكن استبدال القلي بالشوي لتقليل الدهون.
  • يمكن إضافة طبقة من الجبنة على الوجه في آخر 10 دقائق من التسوية لمذاق أغنى.
  • إذا أردت تقديمها صيامي، يمكنك الاستغناء عن اللحم وتكثيف الطماطم مع الباذنجان فقط.
  • قدمي المسقعة ساخنة مع الأرز الأبيض أو العيش البلدي وسلطة خضراء أو زبادي.
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طريقة عمل المسقعة بأنواعها، أكلة لذيذة وموفرة

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طريقة عمل المسقعة أكلة لذيذة وغير مكلفة

 

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